Надо ли бояться "суверенного интернета"?

Госдума приняла по втором чтении законопроект о "суверенном интернете", который подразумевает создание российского сегмента глобальной сети. На реализацию законопроекта планируется выделить более 30 миллиардов рублей, а контроль над его реализацией поручить Роскомнадзору, тому самому, который уже опозорился "блокировкой" Telegram.



Что не так с законом о «суверенном интернете»?

О том оправдано ли выделение такой суммы бюджетных средств на законопроект "Правде.Ру" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам Эльдара Муртазина, 30 миллиардов рублей — это "незначительная" сумма в рамках государства, тем более, когда дело касается государственной безопасности. Эксперт утверждает, что выделение этой суммы не единоразово. Теперь государству придется регулярно выделять деньги на поддержку системы защиты от угроз.

"Необходимо понимать, что государство, как и все мы, уходит в интернет. Это небезызвестные "Госуслуги", это записи в садик, в больницы и прочее. На разработку и поддержание этих систем уже выделены сотни миллиардов рублей. Именно эту созданную инфраструктуру нужно защитить от внешних и внутренних угроз", — пояснил "Правде.Ру" Эльдар Муртазин.

По мнению эксперта, на фоне уже затраченных инвестиций в создание цифровой инфраструктуры 30 миллиардов рублей не выглядят слишком большой суммой. Также Эльдар Муртазин рассказал, что на сегодняшний день нет даже примерного алгоритма, как будет реализован "суверенный интернет". Скорее всего, по мнению ведущего аналитика Mobile Research Group, этим будет заниматься не Роскомнадзор.

Эльдар Муртазин опроверг домыслы пользователей интернета о создании закрытой российской сети по примеру Китая или Ирана. По его мнению, это утопия, государство просто хочет обезопасить свои ресурсы от внешних угроз.

Эксперт пояснил разницу между "суверенным интернетом" в России и полностью закрытой сетью Китая и Ирана. По его словам, в этих странах работает совершенно другая технология, поэтому Россия никаким способом не может прийти к ней. Полностью закрытый интернет — это особый политический курс страны. А в России интернет более чем открытый, здесь можно обсуждать практически любые вещи и озвучивать свое мнение, в разумных пределах.

"Законопроект о суверенном интернете не призван как-то ограничить пользователей рунета, или посадить их в отдельную песочнику. Он призван сделать очень простую вещь: защитить от воздействий", — рассказал "Правде.Ру" Эльдар Муртазин.

Ведущий аналитик Mobile Research Group озвучил собственное мнение относительно принятого законопроекта. Он считает, что в целом Россия идет по правильному пути, хотя реализацию законопроекта сложно назвать идеальной, но прогресс присутствует.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о принятии Госдумой закона о "суверенном интернете".

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