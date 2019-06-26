Роскомнадзор начал сбор данных у провайдеров для закона о суверенном Рунете

Роскомнадзор приступил к подготовке вступления в силу закона о суверенном Рунете. Ведомство направило всем операторам связи в России запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.



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"Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, большинство положений закона вступят в силу только с 1 ноября, однако "Роскомнадзор побежал вперед паровоза" и потребовал предоставить информацию по точкам обмена трафиком на сетях и не позднее 9 июля 2019 года. Порядок, в соответствии с которым провайдеры могут предоставлять ведомству такие данные, в настоящее время отсутствует.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете в мае. Он предусматривает среди прочего создание независимой инфраструктуры для бесперебойной работы интернета с учетом агрессивной направленности американской стратегии кибербезопасности.

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