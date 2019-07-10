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Источник Правда.Ру

Вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2"

Наука » Экология » Космос print

У аппаратов-близнецов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" иссекает энергия, и научное сообщество уже долгое время пытается выяснить, как продлить их жизнь.


"Вояджер\" загадочно исчез в космосе

Напомним, что аппараты-близнецы были запущены в космос 42 года назад. На сегодняшний день они являются единственными зондами, находящимися за границами гелиосферы и передающие оттуда на планету Земля научные данные.

Находятся же "Вояджер-1" и "Вояджер-2" на расстоянии более чем в 120 раз дальше от Солнца, чем сама Земля.

Каждый день работы аппаратов-близнецов — день новых открытий, ведь оба зонда исследуют регионы, которые никогда прежде не посещались.

Совсем недавно специалисты из NASA придумали план, как обеспечить бесперебойную работу "Вояджера-2" еще в течение нескольких лет.

Напомним, что и "Вояджер-1", и "Вояджер-2", имеют три источника питания, основанных на распаде плутония-238. Запасы этого элемента с каждым годом все уменьшаются, а сами генераторы их распада деградируют. Согласно официальным оценкам, мощность питания "Вояджеров" падает примерно на четыре ватта ежегодно.

Инженеры, отметим, уже приступили к отключению наименее важных устройств аппаратов-близнецов — давно уже, например, не функционируют фотокамеры. В "Вояджере-2" же в данный момент работают всего пять приборов. На его собрате и того меньше — лишь четыре.

"Вояджеру-2", однако, уже не хватает энергии на то, чтобы питать и пять приборов. Ученым пришлось отключить обогреватель CRS. Ирония заключается в том, что именно он помог всему миру узнать о выходе "Вояджера-2" в межзвездное пространство.

Пока аппарат, хоть его температура и опустилась до -59 градусов по Цельсию, все равно функционирует. Но, отмечает научное сообщество, эта температура уже на десять градусов ниже той, при которой систему тестировали на планете Земля.

В 2017 году специалисты из NASA отключили у "Вояджера-1" главные двигатели. Теперь же они приняли решение проделать то же самое и с "Вояджером-2".

Инженеры из Соединенных Штатов Америки надеются, что эти решения продлят работу аппарата еще на несколько лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" повысил стоимость полета на кораблях "Союз" для космонавтов из США.

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Темы nasa наука космос техника вояджер вояджер-2 вояджер-1
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