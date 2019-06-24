Стоимость полета на МКС на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов из NASA выросло.
Об этом сообщает Счетная палата Соединенных Штатов Америки.
По контракту с "Роскосмосом" в 2015 году NASA заплатило порядка 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". В данный момент же стоимость якобы выросла на целых 5 %.
В Счетной палате США отметили, что повышение стоимости полета американских астронавтов на российском "Союзе" соответствует инфляции.
Напомним, что в мае текущего года американское космического агентство закупило у "Роскосмоса" два дополнительных места на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтом на Международную космическую станцию.
Тогда же, отметим, NASA сообщило, что рассматривает также возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение еще нескольких дополнительных мест в "Союзе".
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