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"Роскосмос" повысил стоимость полета на кораблях "Союз" для космонавтов из США

Наука » Экология » Космос print

Стоимость полета на МКС на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов из NASA выросло.


NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео / Новости от 09.11.2018 10:02

Об этом сообщает Счетная палата Соединенных Штатов Америки.

По контракту с "Роскосмосом" в 2015 году NASA заплатило порядка 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". В данный момент же стоимость якобы выросла на целых 5 %.

В Счетной палате США отметили, что повышение стоимости полета американских астронавтов на российском "Союзе" соответствует инфляции.

Напомним, что в мае текущего года американское космического агентство закупило у "Роскосмоса" два дополнительных места на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтом на Международную космическую станцию.

Тогда же, отметим, NASA сообщило, что рассматривает также возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение еще нескольких дополнительных мест в "Союзе".

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