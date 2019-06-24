"Роскосмос" повысил стоимость полета на кораблях "Союз" для космонавтов из США

Стоимость полета на МКС на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов из NASA выросло.



NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео / Новости от 09.11.2018 10:02

Об этом сообщает Счетная палата Соединенных Штатов Америки.

По контракту с "Роскосмосом" в 2015 году NASA заплатило порядка 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе". В данный момент же стоимость якобы выросла на целых 5 %.

В Счетной палате США отметили, что повышение стоимости полета американских астронавтов на российском "Союзе" соответствует инфляции.

Напомним, что в мае текущего года американское космического агентство закупило у "Роскосмоса" два дополнительных места на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтом на Международную космическую станцию.

Тогда же, отметим, NASA сообщило, что рассматривает также возможность заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение еще нескольких дополнительных мест в "Союзе".