Матвиенко предложила запретить детям носить телефоны в школу

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко считает, что в школах пока не созданы условия для безопасного хранения мобильных телефонов. Поэтому она предлагает запретить детям носить гаджеты в школу.



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"Наверное, нужно запретить детям носить телефоны в школу. Сколько уже таких случаев было, когда ребенок ходит в школу с дорогим телефоном, а потом гаджет пропадает. В итоге ответственность за это несут и преподаватели и директор школы. У нас сейчас нет условий для хранения мобильных телефонов", - пояснила Матвиенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала мнение спикера Совфеда и рассказала о том, что в ближайшее время ведомством будет создана рабочая группа, которая займется утверждением порядка использования телефонов в школах.