Роскомнадзор внесет поправки в антипиратский закон до конца июля

Роскомнадзор ко конца июля внесет поправки в антипиратское законодательство на основе предложений "Яндекса" и других интернет-площадок. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.



Жаров: К осени в России разработают «антипиратский» закон / Новости от 16.04.2019 17:38

"Законопроект почти готов, до конца июля будет передан на рассмотрение в Госдуму. Сейчас прорабатываются три спорных момента. Думаю, что мы сможем их решить в ближайшие несколько недель", - сообщил Жаров.

Напомним, антипиратское законодательство разрабатывалось правообладателями в сотрудничестве с надзорным регулятором. За основу законопроекта был взят меморандум о совместной борьбе с пиратством.