Роскомнадзор ко конца июля внесет поправки в антипиратское законодательство на основе предложений "Яндекса" и других интернет-площадок. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.
"Законопроект почти готов, до конца июля будет передан на рассмотрение в Госдуму. Сейчас прорабатываются три спорных момента. Думаю, что мы сможем их решить в ближайшие несколько недель", - сообщил Жаров.
Напомним, антипиратское законодательство разрабатывалось правообладателями в сотрудничестве с надзорным регулятором. За основу законопроекта был взят меморандум о совместной борьбе с пиратством.
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