На ЕГЭ разрешат поиск информации в интернете

Перевод единого государственного экзамена в электронную форму позволит разрешить использовать интернет для сдачи гуманитарных наук. Об этом рассказали в Федеральном институте педагогических измерений, который является разработчиком заданий для ЕГЭ и ОГЭ.



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Примечательно, что для предметов естественно-научного цикла могут создать различные видеоматериалы, либо отдельные цифровые модели. Например, динамометры, амперметры, вольтметры и другие датчики можно будет подключить к компьютеру и совершить эксперимент в цифровом формате.

В ФИПИ планируют, что на разработку информационной подсистемы для сдачи ЕГЭ уйдет около пяти лет.