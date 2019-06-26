Перевод единого государственного экзамена в электронную форму позволит разрешить использовать интернет для сдачи гуманитарных наук. Об этом рассказали в Федеральном институте педагогических измерений, который является разработчиком заданий для ЕГЭ и ОГЭ.
Примечательно, что для предметов естественно-научного цикла могут создать различные видеоматериалы, либо отдельные цифровые модели. Например, динамометры, амперметры, вольтметры и другие датчики можно будет подключить к компьютеру и совершить эксперимент в цифровом формате.
В ФИПИ планируют, что на разработку информационной подсистемы для сдачи ЕГЭ уйдет около пяти лет.
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Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.