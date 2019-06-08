WWF: до 12 млн тонн пластика оказывается в мировом океане каждый год

От пяти до двенадцати тонн пластика попадают в мировой океан каждый год. Об этом во Всемирный день океанов сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).



Пугающая находка: океан погибает от миллионов тонн...

"Оценки разнятся - от 5 до 12 миллионов тонн пластика. Среднее число - 9,5 миллиона", - передает сообщение организации агентство ТАСС.

Почти треть всего мусора в океане составляет микропластик. Он проникает в тела рыб вместе с пищей. Обитатели океана также страдают из-за значительного повышения концентрации углекислого газа за последние 50 лет. Этому способствует глобальное изменение климата, вырубка лесов и сжигание ископаемого топлива.

"90% популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе тунец, треска, палтус, меч-рыба. Около половины коралловых рифов подверглись непоправимому урону из-за глобального изменения климата", - заключили в WWF.