От пяти до двенадцати тонн пластика попадают в мировой океан каждый год. Об этом во Всемирный день океанов сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).
"Оценки разнятся - от 5 до 12 миллионов тонн пластика. Среднее число - 9,5 миллиона", - передает сообщение организации агентство ТАСС.
Почти треть всего мусора в океане составляет микропластик. Он проникает в тела рыб вместе с пищей. Обитатели океана также страдают из-за значительного повышения концентрации углекислого газа за последние 50 лет. Этому способствует глобальное изменение климата, вырубка лесов и сжигание ископаемого топлива.
"90% популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе тунец, треска, палтус, меч-рыба. Около половины коралловых рифов подверглись непоправимому урону из-за глобального изменения климата", - заключили в WWF.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.