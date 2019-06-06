"Ростелеком", Tele2 и Ericsson договорились о создании тестовой зоны сети 5G в Москве.
Соглашение компании подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.
Стороны намерены создать тестовую зону в июле-октябре текущего года.
Отметим, что на оборудовании Ericsson сегодня развернуты сети 5G в США, Швейцарии, Австралии и Южной Корее. "Ростелеком" и Tele2 же предоставит компании свои каналы связи.
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