В июле-октябре в Москве создадут тестовую зону сети 5G

"Ростелеком", Tele2 и Ericsson договорились о создании тестовой зоны сети 5G в Москве.



5G нас связала. Первый звонок мобильной связи нового поколения

Соглашение компании подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.

Стороны намерены создать тестовую зону в июле-октябре текущего года.

Отметим, что на оборудовании Ericsson сегодня развернуты сети 5G в США, Швейцарии, Австралии и Южной Корее. "Ростелеком" и Tele2 же предоставит компании свои каналы связи.