Исследование: самые чистые регионы России - Тамбовская область и Республика Алтай

Общественая организация "Зеленый патруль" подвела итоги весеннего исследования, в котором назвала самые чистые и самые грязные регионы России.



Новые правила обращения с отходами: Кому мешает «мусорная реформа» / Новости от 29.09.2018 14:44

В список самых чистых российских регионов включили республику Алтай, Тамбовскую и Белгородскую область. Самыми грязными регионами РФ были признаны: Красноярский край, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области.

В общественной организации утверждают, что главная проблема грязных регионов - невозможность запустить мусорную реформу. Вместо этого местные власти иммитируют сортировку и переработку мусора.