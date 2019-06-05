Общественая организация "Зеленый патруль" подвела итоги весеннего исследования, в котором назвала самые чистые и самые грязные регионы России.
В список самых чистых российских регионов включили республику Алтай, Тамбовскую и Белгородскую область. Самыми грязными регионами РФ были признаны: Красноярский край, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская и Оренбургская области.
В общественной организации утверждают, что главная проблема грязных регионов - невозможность запустить мусорную реформу. Вместо этого местные власти иммитируют сортировку и переработку мусора.
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