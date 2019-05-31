В нескольких десятках километров от Москвы планируют создать крупнейший в России дата-центр. По оценкам экспертов, он сможет хранить весь объем российских данных. Проект "Истрадиджитал" будет содержать 40 тысяч серверных стоек.
75% мощностей дата-центра отведут под различные облачные сервисы. Остальную мощность распределят между частными клиентами. Инициатором проекта выступил Владимир Мазур. Он рассказал, что проект оценивается в 132 миллиарда рублей.
Мазур пояснил, что помимо дата-центра планируется также создать научно-исследовательские и образовательные центры. "Истрадиджитал" будут вводить в эксплуатацию постепенно. Первые 10 тысяч серверных стоек планируют сдать к 2021 году.
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