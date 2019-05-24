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Депутат предложил отмечать страницы умерших людей в соцсетях

Наука » Технологии print

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Депутат Сергей Вострецов считает, что социальным сетям необходимо особенным образом отмечать страницы умерших людей.


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По мнению Вострецова, во многих социальных сетях уже начала происходить путаница из-за учетных записей пользователей, которые уже умерли. Администраторы соцсетей никак не обращают внимание на эту проблему.

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Темы Депутат Госдума технологии социальные сети
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