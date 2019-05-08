С внедрением системы QR-кодов стоимость доставки снизится на 5-10%

Цена за доставку из онлайн-магазинов может снизиться.



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Стоимость доставки может упасть на 5-10%.

Экономия обусловлена внедрением системы QR-кодов. Дело в том, что со временем технология эта вытеснит бумажные чеки. Компании же, что занимаются онлайн-продажами, смогут использовать всего один кассовый аппарат, который будет работать удаленно.

Использование единственного кассового аппарата значительно снизит расходы компаний.