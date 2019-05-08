С внедрением системы QR-кодов стоимость доставки снизится на 5-10%

Цена за доставку из онлайн-магазинов может снизиться.
Стоимость доставки может упасть на 5-10%.
Экономия обусловлена внедрением системы QR-кодов. Дело в том, что со временем технология эта вытеснит бумажные чеки. Компании же, что занимаются онлайн-продажами, смогут использовать всего один кассовый аппарат, который будет работать удаленно.
Использование единственного кассового аппарата значительно снизит расходы компаний.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.