Запуск корабля Dragon вновь перенесен

Запуск грузового корабля Dragon вновь перенесен из-за проблем с системой электропитания американского сегмента Международной космической станции.
"Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам NASA дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания", - сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова собственного источника в ракетно-космической отрасли.
Первоначальный запуск корабля был запланирован еще на 30 апреля. Пуск должен произойти с космодрома в штате Флорида.
Напомним, что накануне на американском сегменте МКС были зафиксированы проблемы с системой электропитания. По данным NASA, специалисты обнаружили сбой в одном из блоков подключения, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания.
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