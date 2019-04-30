Запуск корабля Dragon вновь перенесен

Запуск грузового корабля Dragon вновь перенесен из-за проблем с системой электропитания американского сегмента Международной космической станции.



Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС со второго раза / Новости от 08.12.2018 15:49

"Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам NASA дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания", - сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова собственного источника в ракетно-космической отрасли.

Первоначальный запуск корабля был запланирован еще на 30 апреля. Пуск должен произойти с космодрома в штате Флорида.

Напомним, что накануне на американском сегменте МКС были зафиксированы проблемы с системой электропитания. По данным NASA, специалисты обнаружили сбой в одном из блоков подключения, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания.