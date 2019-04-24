Космический аппарат впервые зарегистрировал марсотрясение

Сейсмометр зонда InSight зарегистрировал сейсмическую активность внутри марсианских недр. Это первое марсотрясение, которое удалось отследить ученым.
"Мы довольно долго фиксировали только фоновый шум, однако теперь мы можем официально заявить о появлении новой научной дисциплины, марсианской сейсмологии!", — заявил руководитель миссии НАСА InSight Брюс Банердт.
Толчки внутри красной планеты зонд регистрировал и ранее, однако они были слишком слабы и их сейсмическая природа считалась недоказанной.
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