Глава РАН сообщил об угрозе мощного взрыва метана в Арктике.

Таяние вечной мерзлоты может привести к мощным выбросам в атмосферу метана, который содержится в арктическом шельфе. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, выступая 9 апреля на международном форуме "Арктика — территория диалога".
По словам академика, вызванные эрозией берегов выбросы газа будут происходить неравномерно и могут спровоцировать катастрофические последствия.
"Может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется", — предупредил глава РАН.
Также Александр Сергеев сообщил, что не связанное с промышленной деятельностью накопление метана в атмосфере усиливает парниковый эффект, оказывая заметное влияние на изменения климата. По мнению ученого, эта ситуация требует серьезных исследований, на которые необходимы значительные средства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении Александра Сергеева повысить стипендии студентам 1 и 2 курсов до 20 тысяч рублей.
Источник фото: pxhere.com
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