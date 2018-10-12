Морская минога пугает туристов в США и Канаде

Морские миноги, которых принято считать вредными и опасными животными, в поисках сытых мест распространяются в озерах Канады и Америки.

Минога посеяла панику среди туристов, путешествующих по озеру Онтарио. Они принимают ее за гибрид угря и инопланетного существа. Именно так представила миногу Лили Пальт на своей страничке в соцсетях, сняв "чудовище" одного из Великих озер на сотовый телефон.

По словам ихтиологов, морская минога действительно опасный хищник. Она подобно летучим мышам-вампирам (Desmodontinae) присасывается к своей жертве и сосет из нее кровь. Нападает она и на людей, но люди отделываются легким испугом. А вот рыбы, ставшие ее жертвой, обычно не выживают.

Ихтиологи опасаются, что морская минога, которая в Великих озерах раньше не водилась, может получить в них постоянную прописку.