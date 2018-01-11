Археологи нашли уникальный артефакт времен фараонов

В Египте на территории Бехдета американские и местные археологи нашли древнейшую "канцелярию" фараонов, в которой хранились сокровища и работали чиновники времен пятой династии Древнего Египта. Это на данный момент самый древний комплекс времен существования цивилизации в Бехдете, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Находка отодвигает время основания столицы Южного царства на несколько столетий назад. Как предполагают ученые, она могла быть основана еще в прединастический период, но Бехдет стал политическим центром только во времена 6 династии, в 24-23 веках до нашей эры, когда на его территории были сооружены мастабы, кирпичные гробницы знати, и другие крупные сооружения, следы которых сохранились до наших дней.

Только в середине 20 века ученые обнаружили, что под холмами скрывается целый древнеегипетский город, сохранивший в себе почти три тысячи лет непрерывной истории древней цивилизации.

Самым крупным и важным открытием археологов стало обнаружение административного комплекса, построенного на территории Бехдета во времена фараона Джедкара Исеси, правившего в 2414-2375 годах до нашей эры. Открытие этого комплекса позволяет египтологам объяснить несколько странностей, связанных с многочисленными экспедициями Джедкара Исеси на восток, где "повелитель двух домов" искал новые источники драгоценных металлов и других ресурсов.

Сама "канцелярия", скорее всего, служила своеобразным "складом" и перевалочным пунктом для тех сокровищ и образцов пород, которые фараон добывал во время своих походов в восточные пустыни. Об этом же свидетельствуют множество артефактов из разных уголков Синая, побережья Красного моря и прочих мест Ближнего Востока и Африки, которые были найдены в этом комплексе, а также сохранившиеся в нем записи об участниках экспедиций и ее руководителях.

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