Луна "атаковала" людей

На хостинге Youtube появилось видео, где четко видно, как огромных размеров Луна уходит за гору. Ролик снял фотограф и оператор Даниэл Лопес на Канарских островах. Съемку автор проводил в Тенерифе.



Луна наезжает на людей

Он установил камеру в 16 километрах от вулканической вершины. В это время на ней собралась группа туристов, чтобы понаблюдать за восходом солнца. Но на видео создается впечатление, что путешественники стали свидетелями другого потрясающего явления.

На кадрах видно, как гигантское небесное тело "надвигается" на людей, а затем быстро скрывается за возвышенностью. Такого эффекта оператору удалось добиться, благодаря длиннофокусному объективу, который способен увеличивать и уменьшать объекты в том числе те, что находятся на фоне.

Уникальность видео заключается еще и в том, что зрители могут хорошо рассмотреть Луну. Здесь видны все ее впадины, кратеры и моря. Роликом заинтересовались в НАСА. Его опубликовали в познавательной рубрике «Астрономическая картинка дня». Специалисты также объяснили, что таким огромным небесное тело кажется из-за объектива. А скорость его передвижения ученые связали с вращением Земли.