Генеральная зачистка: Facebook тайно удаляет сообщения Цукерберга

Facebook подтвердил, что удалял письма, которые отправлял основатель компании Марк Цукерберг. Теперь компания собирается добавить специальную кнопку Unsend для всех, сообщает TechCrunch.

По словам представителей соцсети, сообщения Цукерберга удалялись из соображений безопасности. Компания ограничила срок хранения отправленных Цукербергом сообщений после взлома Sony Pictures в 2014 году.

Обычные пользователи тоже могут удалить письмо из переписки, однако при этом оно сохранится у других участников беседы. Facebook сообщает, что теперь думает над тем, чтобы сделать функцию Unsend доступной для всех пользователей.

По мнению издания, такое заявление компании делается, чтобы успокоить некоторых недовольных пользователей. Отныне Цукерберг является тестером новой функции, которая будет развернута для основной аудитории.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что две недели назад капитализация Facebook упала на 58 млрд долларов. Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов.

Компания Facebook попала под огонь критики, когда выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании Трампа и Brexit-кампании.