Назван способ приготовления лука, который не грозит повышенным газообразованием

Лук содержит инулин — вид клетчатки, который может вызвать повышенное газообразование. Однако существует простой способ предотвратить метеоризм, пишет немецкое издание Fitforfun.de.
Инулин термоустойчив, поэтому он остается в луке при жарке. Но он растворим в воде, поэтому, чтобы избежать газообразования, рекомендуется варить лук или готовить его на пару.
Согласно выводам Баварского центра консультирования потребителей, инулин в основном положительно влияет на пищеварение. Он ферментируется только бактериями в толстом кишечнике, стимулируя его работу и помогая бороться с запорами. Однако у некоторых людей с чувствительным пищеварением могут возникнуть проблемы в виде метеоризма и диареи.
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