Назван способ приготовления лука, который не грозит повышенным газообразованием

Fitforfun.de: учёные выяснили, как нужно готовить лук, чтобы избежать вздутия живота

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук содержит инулин — вид клетчатки, который может вызвать повышенное газообразование. Однако существует простой способ предотвратить метеоризм, пишет немецкое издание Fitforfun.de.

Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Инулин термоустойчив, поэтому он остается в луке при жарке. Но он растворим в воде, поэтому, чтобы избежать газообразования, рекомендуется варить лук или готовить его на пару.

Согласно выводам Баварского центра консультирования потребителей, инулин в основном положительно влияет на пищеварение. Он ферментируется только бактериями в толстом кишечнике, стимулируя его работу и помогая бороться с запорами. Однако у некоторых людей с чувствительным пищеварением могут возникнуть проблемы в виде метеоризма и диареи.