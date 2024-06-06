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Гастроэнтеролог Зарубина рассказала, какие продукты приводят к повышенному газообразованию

Врач Зарубина: во вздутии живота могут быть виноваты газировка, сладости и бобовые

2:10
Еда

Метеоризм или вздутие живота — частая проблема, с которой пациенты обращаются к гастроэнтерологам. Пищевые продукты могут быть одной из основных причин метеоризма, особенно если они способствуют повышенной газообразованию. Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина из "СМ-Клиника" поделилась некоторыми факторами, которые могут вызывать вздутие живота.

Врач Зарубина: во вздутии живота могут быть виноваты газировка, сладости и бобовые
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из таких факторов являются газированные напитки, которые добавляют углекислый газ в организм и могут вызывать расширение желудка и кишечника.

Другие продукты, которые могут провоцировать вздутие, включают в себя сладости, особенно те, которые содержат много сахара. Сахар является идеальной пищей для бродильных микроорганизмов в кишечнике, и их активность может вызвать образование газов, сообщает Газета.Ru.

"Бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота. А в капусте и брокколи содержатся углеводы, которые сложно перевариваются в кишечнике", — продолжила Зарубина.

Некоторым людям может быть сложно переносить молочные продукты из-за непереносимости лактозы или чувствительности к белку молока. Это тоже может вызывать вздутие и дискомфорт.

Вздутие может быть также связано с патологией желудочно-кишечного тракта, такой как гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатит, заболевания печени и желчных путей, целиакия, непереносимость пищи, избыточный бактериальный рост и другие заболевания.

Зарубина отметила, что при наличии других симптомов, таких как боль, тошнота, изменение стула или немотивированное снижение веса, а также в случае наследственной отягощенности заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желательно проконсультироваться с врачом. Он поможет определить причину вздутия живота и разработать эффективный план лечения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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