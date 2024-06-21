Правила варки круглозерного риса: подробная инструкция из пяти пунктов

Круглозерный рис отличается самым высоким содержанием крахмала. Он впитывает в себя много воды, пока варится, получаясь в результате разваренным и клейким. Рассыпчатым круглозерный рис у вас не получится, как бы вы ни старались, поэтому этот вид выбирают для приготовления блюд с клейковатой текстурой: каш, ризотто, пудингов, тефтелей, суши, молочных супов.
Для правильного приготовления круглозерного риса нужно следовать нескольким простым шагам.
На 1 стакан риса нужно взять 2 стакана воды.
Если вы планируете использовать рис для суши, рекомендуется предварительно замочить его в холодной воде на 30 минут. Это поможет сделать зерна более мягкими и легко формируемыми. Следуя этим простым инструкциям, вы сможете приготовить круглозерный рис, который будет идеально разваренным и подходящим для приготовления разнообразных блюд.
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