Правила варки круглозерного риса: подробная инструкция из пяти пунктов

Как правильно варить круглозерный рис?

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Круглозерный рис отличается самым высоким содержанием крахмала. Он впитывает в себя много воды, пока варится, получаясь в результате разваренным и клейким. Рассыпчатым круглозерный рис у вас не получится, как бы вы ни старались, поэтому этот вид выбирают для приготовления блюд с клейковатой текстурой: каш, ризотто, пудингов, тефтелей, суши, молочных супов.

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Для правильного приготовления круглозерного риса нужно следовать нескольким простым шагам.

На 1 стакан риса нужно взять 2 стакана воды.

Возьмите подходящую посуду с достаточным объёмом, так как рис будет увеличиваться в размере при варке. Положите рис в посуду и залейте его холодной водой. Поставьте посуду на сильный огонь. Дождитесь, пока вода закипит, затем добавьте немного соли, чтобы придать вкус. Уменьшите огонь и варите рис, не помешивая и не открывая крышку. После примерно 15 минут варки, снимите посуду с огня и оставьте рис настояться еще около 10 минут под полотенцем.

Если вы планируете использовать рис для суши, рекомендуется предварительно замочить его в холодной воде на 30 минут. Это поможет сделать зерна более мягкими и легко формируемыми. Следуя этим простым инструкциям, вы сможете приготовить круглозерный рис, который будет идеально разваренным и подходящим для приготовления разнообразных блюд.