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Как добавиться того, чтобы рис получился рассыпчатым: простые рекомендации

Как приготовить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым

2:20
Еда

Если вы ещё не знаете, как приготовить идеально рассыпчатый рис, мы с удовольствием вам об этом напомним!

Как приготовить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Вымойте рис под холодной водой, промывая его несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить крахмал и предотвратить склеивание зёрен риса. Удобнее всего это делать, используя мелкое сито.

2. Отмерьте необходимое количество риса и воды. Обычно рекомендуется использовать пропорцию 1:2, то есть на каждую часть риса приходится две части воды. Однако для разных типов риса эта пропорция может немного отличаться. Проверьте инструкции на упаковке или руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • Для длиннозерного риса: 1 часть риса на 1,5-2 части воды,
  • Для среднезерного риса: 1 часть риса на 2-2,5 части воды,
  • Для круглозерного риса: 1 часть риса на 2,5-3 части воды,
  • Для пропаренного риса: 1 часть риса на 2 части воды,
  • Для коричневого риса: 1 часть риса на 2,5-3 части воды,
  • Для дикого риса: 1 часть риса на 3,5 части воды

3. Поставьте рис в кастрюлю и доведите его до кипения на среднем огне. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите рис соответствующее время в зависимости от его типа. Обычно это составляет от 12 до 20 минут.

4. После указанного времени проверьте рис на готовность. Он должен быть мягким и пропитанным водой. Если рис все еще жесткий, добавьте немного горячей воды и продолжайте варить еще некоторое время.

5. Как только рис готов, снимите его с огня и оставьте под крышкой на 10-15 минут. В процессе настаивания рис пропарится, станет более рассыпчатым и ароматным.

Следуя этим простым шагам, вы получите идеально рассыпчатый рис, готовый к подаче в качестве основного блюда или побочной гарниру. Наслаждайтесь вкусом!

Почти Все Делают Эти 3 ОШИБКИ , Когда Варят Рис
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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