Омлет со шпинатом: невероятно вкусный и полезный завтрак

Омлет со шпинатом — простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить на завтрак. К тому же оно и полезное, ведь шпинат богат железом и пищевыми волокнами.
Этот омлет готовится из яиц, шпината, сыра пармезан, лукового порошка и специй.
В миске взбейте яйца венчиком. Добавьте шпинат и пармезан. Затем добавьте в смесь луковый порошок, мускатный орех, соль и перец и перемешайте. Выложите яичную смесь на сковороду и готовьте 2 минуты. После обжаривания с одной стороны переверните яичную смесь и готовьте ещё 2 минуты.
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