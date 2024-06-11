Омлет со шпинатом: невероятно вкусный и полезный завтрак

Омлет со шпинатом: блюдо, богатое железом

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет со шпинатом — простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить на завтрак. К тому же оно и полезное, ведь шпинат богат железом и пищевыми волокнами.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Этот омлет готовится из яиц, шпината, сыра пармезан, лукового порошка и специй.

Ингредиенты

2 чашки шпината

1 чайная ложка мускатного ореха

4 столовые ложки сыра пармезан

Чёрный перец и соль

6 яиц

1 чайная ложка лукового порошка

2 столовые ложки рафинированного масла

Приготовление

В миске взбейте яйца венчиком. Добавьте шпинат и пармезан. Затем добавьте в смесь луковый порошок, мускатный орех, соль и перец и перемешайте. Выложите яичную смесь на сковороду и готовьте 2 минуты. После обжаривания с одной стороны переверните яичную смесь и готовьте ещё 2 минуты.