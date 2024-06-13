Маринованный лук для любых салатов: так лук не будет горчить и станет слегка сладковатым

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Как замариновать лук в салат: убираем из него горечь и специфический аромат

1:43
Еда

Хотите приготовить вкусный маринованный лук для своего салата? Мы предлагаем вам простой и надёжный рецепт, который придаст овощу мягкость и неповторимый вкус.

Как замариновать лук в салат: убираем из него горечь и специфический аромат
Фото: commons.wikimedia.org by darwin Bell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 800 мл холодной кипячёной воды,
  • 800 мл кипятка,
  • 2 крупных красных луковицы,
  • 5 столовых ложек яблочного уксуса (9%),
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 0,5 чайной ложки соли.

Как сделать:

  1. Для начала нарежьте красный лук тонкими кольцами.
  2. Затем положите лук в миску и залейте его кипятком на 30 секунд. Это поможет удалить горечь из лука.
  3. После этого откиньте ошпаренный лук на сито, чтобы удалить лишнюю воду.
  4. Переложите лук в чистую миску и залейте его охлаждённой кипяченой водой. Теперь приготовим маринад. В миску с луком добавьте яблочный уксус, сахар и соль. Хорошо размешайте маринад, чтобы сахар полностью растворился. Вы также можете подкорректировать количество уксуса по своему вкусу. Оставьте лук на 40 минут, чтобы он хорошо пропитался маринадом.
  5. После этого откройте миску и откиньте маринованный лук на сито, чтобы удалить лишний маринад.

И вот, ваш вкусный и ароматный маринованный лук готов к использованию в салатах! Он прекрасно дополнит свежие овощи, зелень, сыры, мясо или рыбу, придавая им особый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить простой и вкусный маринованный лук для своих салатов. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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