Маринованный лук для любых салатов: так лук не будет горчить и станет слегка сладковатым

Хотите приготовить вкусный маринованный лук для своего салата? Мы предлагаем вам простой и надёжный рецепт, который придаст овощу мягкость и неповторимый вкус.
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Вам понадобятся следующие ингредиенты:
800 мл холодной кипячёной воды,
800 мл кипятка,
2 крупных красных луковицы,
5 столовых ложек яблочного уксуса (9%),
2 столовые ложки сахара,
0,5 чайной ложки соли.
Как сделать:
Для начала нарежьте красный лук тонкими кольцами.
Затем положите лук в миску и залейте его кипятком на 30 секунд. Это поможет удалить горечь из лука.
После этого откиньте ошпаренный лук на сито, чтобы удалить лишнюю воду.
Переложите лук в чистую миску и залейте его охлаждённой кипяченой водой. Теперь приготовим маринад. В миску с луком добавьте яблочный уксус, сахар и соль. Хорошо размешайте маринад, чтобы сахар полностью растворился. Вы также можете подкорректировать количество уксуса по своему вкусу. Оставьте лук на 40 минут, чтобы он хорошо пропитался маринадом.
После этого откройте миску и откиньте маринованный лук на сито, чтобы удалить лишний маринад.
И вот, ваш вкусный и ароматный маринованный лук готов к использованию в салатах! Он прекрасно дополнит свежие овощи, зелень, сыры, мясо или рыбу, придавая им особый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить простой и вкусный маринованный лук для своих салатов. Приятного аппетита!
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