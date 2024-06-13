Маринованный лук для любых салатов: так лук не будет горчить и станет слегка сладковатым

Как замариновать лук в салат: убираем из него горечь и специфический аромат

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусный маринованный лук для своего салата? Мы предлагаем вам простой и надёжный рецепт, который придаст овощу мягкость и неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by darwin Bell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

800 мл холодной кипячёной воды,

800 мл кипятка,

2 крупных красных луковицы,

5 столовых ложек яблочного уксуса (9%),

2 столовые ложки сахара,

0,5 чайной ложки соли.

Как сделать:

Для начала нарежьте красный лук тонкими кольцами. Затем положите лук в миску и залейте его кипятком на 30 секунд. Это поможет удалить горечь из лука. После этого откиньте ошпаренный лук на сито, чтобы удалить лишнюю воду. Переложите лук в чистую миску и залейте его охлаждённой кипяченой водой. Теперь приготовим маринад. В миску с луком добавьте яблочный уксус, сахар и соль. Хорошо размешайте маринад, чтобы сахар полностью растворился. Вы также можете подкорректировать количество уксуса по своему вкусу. Оставьте лук на 40 минут, чтобы он хорошо пропитался маринадом. После этого откройте миску и откиньте маринованный лук на сито, чтобы удалить лишний маринад.

И вот, ваш вкусный и ароматный маринованный лук готов к использованию в салатах! Он прекрасно дополнит свежие овощи, зелень, сыры, мясо или рыбу, придавая им особый вкус и аромат. Теперь вы знаете, как приготовить простой и вкусный маринованный лук для своих салатов. Приятного аппетита!