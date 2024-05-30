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Ароматное жаркое из свинины с зелёным луком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, сахара и кукурузного крахмала

Готовим жаркое из свинины с зелёным луком

0:58
Еда

Насладитесь вкусом сочных кусочков свинины, маринованных в соевом соусе, сахаре и кукурузном крахмале.

Готовим жаркое из свинины с зелёным луком
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Жаркое из свинины с зелёным луком можно приготовить всего за три простых шага. Пробуйте.

Ингредиенты

  • 7 столовых ложек арахисового масла
  • Зелёный лук
  • 4 столовые ложки соевого соуса
  • 2 чайные ложки кукурузного крахмала
  • 8 тонко нарезанных зубчиков чеснока
  • 800 г свиных отбивных
  • 2 чайные ложки сахара

Приготовление

  1. Промойте свиные отбивные, промокните бумажными полотенцами. Затем отбейте их.
  2. В миске смешайте сахар, соевый соус и кукурузный крахмал. Замаринуйте кусочки свинины.
  3. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте арахисовое масло. Добавьте чеснок, кусочки свинины, готовьте, в конце добавьте зелёный лук.
ЖАРКОЕ ИЗ СВИНИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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