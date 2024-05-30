Ароматное жаркое из свинины с зелёным луком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, сахара и кукурузного крахмала

Готовим жаркое из свинины с зелёным луком

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Насладитесь вкусом сочных кусочков свинины, маринованных в соевом соусе, сахаре и кукурузном крахмале.

Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Жаркое из свинины с зелёным луком можно приготовить всего за три простых шага. Пробуйте.

Ингредиенты

7 столовых ложек арахисового масла

Зелёный лук

4 столовые ложки соевого соуса

2 чайные ложки кукурузного крахмала

8 тонко нарезанных зубчиков чеснока

800 г свиных отбивных

2 чайные ложки сахара

Приготовление

Промойте свиные отбивные, промокните бумажными полотенцами. Затем отбейте их. В миске смешайте сахар, соевый соус и кукурузный крахмал. Замаринуйте кусочки свинины. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте арахисовое масло. Добавьте чеснок, кусочки свинины, готовьте, в конце добавьте зелёный лук.