Ароматное жаркое из свинины с зелёным луком: весь секрет в маринаде из соевого соуса, сахара и кукурузного крахмала
Готовим жаркое из свинины с зелёным луком
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Насладитесь вкусом сочных кусочков свинины, маринованных в соевом соусе, сахаре и кукурузном крахмале.
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Жаркое из свинины с зелёным луком можно приготовить всего за три простых шага. Пробуйте.
Ингредиенты
- 7 столовых ложек арахисового масла
- Зелёный лук
- 4 столовые ложки соевого соуса
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала
- 8 тонко нарезанных зубчиков чеснока
- 800 г свиных отбивных
- 2 чайные ложки сахара
Приготовление
- Промойте свиные отбивные, промокните бумажными полотенцами. Затем отбейте их.
- В миске смешайте сахар, соевый соус и кукурузный крахмал. Замаринуйте кусочки свинины.
- Поставьте сковороду на средний огонь и налейте арахисовое масло. Добавьте чеснок, кусочки свинины, готовьте, в конце добавьте зелёный лук.
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ЖАРКОЕ ИЗ СВИНИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ