Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой: вкусное и полезное блюдо

Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой готовится с использованием простых ингредиентов. Это пикантное блюдо не только вкусное, но и полезное, особенно для детей.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки брокколи

1,5 чайной ложки молотого чёрного перца

2 чашки соуса бешамель

1/2 стакана сливочного масла

4,5 стакана воды

1/2 стакана моцареллы

1 чайная ложка соли

2 чашки цветной капусты

1,5 стакана муки

Приготовление