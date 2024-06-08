Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой: вкусное и полезное блюдо
Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин
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Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой готовится с использованием простых ингредиентов. Это пикантное блюдо не только вкусное, но и полезное, особенно для детей.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 чашки брокколи
- 1,5 чайной ложки молотого чёрного перца
- 2 чашки соуса бешамель
- 1/2 стакана сливочного масла
- 4,5 стакана воды
- 1/2 стакана моцареллы
- 1 чайная ложка соли
- 2 чашки цветной капусты
- 1,5 стакана муки
Приготовление
- Отварите цветную капусту. Бланшируйте брокколи.
- Просейте в миску муку. Вмешайте масло и соль. Добавьте не менее 3 столовых ложек холодной воды и замесите тесто.
- Выложите тесто в смазанную маслом форму для пирога. Выпекайте в духовке около 15 минут при 200 градусах.
- Смешайте в миске отварную цветную капусту, бланшированную брокколи, соус бешамель, соль и перец.
- Вылейте эту смесь на приготовленный корж, сверху посыпьте тёертой моцареллой, а затем запекайте в разогретой духовке в течение 15 минут.
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