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Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой: вкусное и полезное блюдо

Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин

1:16
Еда

Пирог с цветной капустой, брокколи и моцареллой готовится с использованием простых ингредиентов. Это пикантное блюдо не только вкусное, но и полезное, особенно для детей.  

Пирог с цветной капустой и брокколи: этот десерт заменит полноценный ужин
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки брокколи
  • 1,5 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 2 чашки соуса бешамель
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 4,5 стакана воды
  • 1/2 стакана моцареллы
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 чашки цветной капусты
  • 1,5 стакана муки

Приготовление

  1. Отварите цветную капусту. Бланшируйте брокколи.
  2. Просейте в миску муку. Вмешайте масло и соль. Добавьте не менее 3 столовых ложек холодной воды и замесите тесто.
  3. Выложите тесто в смазанную маслом форму для пирога. Выпекайте в духовке около 15 минут при 200 градусах.
  4. Смешайте в миске отварную цветную капусту, бланшированную брокколи, соус бешамель, соль и перец.
  5. Вылейте эту смесь на приготовленный корж, сверху посыпьте тёертой моцареллой, а затем запекайте в разогретой духовке в течение 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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