Салат из тунца и фасоли: обладает потрясающим ароматом базилика, чеснока и красного лука

Салат из тунца и фасоли — это вкусное и здоровое блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Если у вас есть возможность использовать свежую рыбу, попробуйте этот рецепт с тунцом, обжаренным на сковороде-гриль. Однако, если у вас есть консервы, то также замечательно, так как сочетание фасоль — тунец здесь хорош и в консервированном виде.
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Ингредиенты на 2 порции:
Фасоль — 200 г,
Тунец консервированный — 200 г,
Базилик свежий — 1 пучок.
Для заправки:
Красный лук — 2 штуки,
Чеснок — 3 зубчика,
Оливковое масло — 3 ст. л.,
Красный винный уксус — 2 ст. л. ,
Перец чёрный свежемолотый — 1 щепотка,
Морская соль — 1 щепотка.
Приготовление:
Фасоль заранее замочить в воде, (удобно это сделать на ночь), затем сварить замоченную фасоль без соли.
Красный лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Очищенный чеснок нарежьте тонкими пластинками.
Займитесь приготовлением заправки. Для этого смешайте оливковое масло, уксус, добавьте соль и перец, сюда же выложите нарезанные лук и чеснок. Как следует перемешайте все ингредиенты.
На большое блюдо или тарелку выложите фасоль, полейте её половиной заправки вместе с луком и чесноком.
Положите поверх фасоли кусочки тунца, насыпьте сверху нарезанный базилик (немного листьев оставьте), налейте оставшуюся луково-чесночную заправку. Украсить салат оставшимся базиликом. Подавайте салат на стол сразу после приготовления.