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Салат из тунца и фасоли: обладает потрясающим ароматом базилика, чеснока и красного лука

Салат из тунца и фасоли: с красным луком, чесноком и базиликом

1:42
Еда

Салат из тунца и фасоли — это вкусное и здоровое блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Если у вас есть возможность использовать свежую рыбу, попробуйте этот рецепт с тунцом, обжаренным на сковороде-гриль. Однако, если у вас есть консервы, то также замечательно, так как сочетание фасоль — тунец здесь хорош и в консервированном виде.

Салат из тунца и фасоли: с красным луком, чесноком и базиликом
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты на 2 порции:

  • Фасоль — 200 г,
  • Тунец консервированный — 200 г,
  • Базилик свежий — 1 пучок.

Для заправки:

  • Красный лук — 2 штуки,
  • Чеснок — 3 зубчика,
  • Оливковое масло — 3 ст. л.,
  • Красный винный уксус — 2 ст. л. ,
  • Перец чёрный свежемолотый — 1 щепотка,
  • Морская соль — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Фасоль заранее замочить в воде, (удобно это сделать на ночь), затем сварить замоченную фасоль без соли.
  2. Красный лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Очищенный чеснок нарежьте тонкими пластинками.
  4. Займитесь приготовлением заправки. Для этого смешайте оливковое масло, уксус, добавьте соль и перец, сюда же выложите нарезанные лук и чеснок. Как следует перемешайте все ингредиенты.
  5. На большое блюдо или тарелку выложите фасоль, полейте её половиной заправки вместе с луком и чесноком.
  6. Положите поверх фасоли кусочки тунца, насыпьте сверху нарезанный базилик (немного листьев оставьте), налейте оставшуюся луково-чесночную заправку. Украсить салат оставшимся базиликом. Подавайте салат на стол сразу после приготовления.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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