Салат из тунца и фасоли: обладает потрясающим ароматом базилика, чеснока и красного лука

Салат из тунца и фасоли: с красным луком, чесноком и базиликом

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из тунца и фасоли — это вкусное и здоровое блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Если у вас есть возможность использовать свежую рыбу, попробуйте этот рецепт с тунцом, обжаренным на сковороде-гриль. Однако, если у вас есть консервы, то также замечательно, так как сочетание фасоль — тунец здесь хорош и в консервированном виде.

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Ингредиенты на 2 порции:

Фасоль — 200 г,

Тунец консервированный — 200 г,

Базилик свежий — 1 пучок.

Для заправки:

Красный лук — 2 штуки,

Чеснок — 3 зубчика,

Оливковое масло — 3 ст. л.,

Красный винный уксус — 2 ст. л. ,

Перец чёрный свежемолотый — 1 щепотка,

Морская соль — 1 щепотка.

Приготовление: