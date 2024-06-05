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Свинина, запечённая со сливочным маслом: из небольшого количества ингредиентов получается шикарное блюдо

Свинина со сливочным маслом в фольге: вкусный ужин с минимумом усилий

1:33
Еда

Свинина, запечённая в фольге с добавлением сливочного масла, приобретает великолепный вкус и текстуру. Благодаря этому методу приготовления мясо остается сочным и ароматным.

Свинина со сливочным маслом в фольге: вкусный ужин с минимумом усилий
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список ингредиентов для приготовления этого блюда:

  • Свиная вырезка — 1 кг,
  • Оливковое масло — 1 столовая ложка,
  • Молотая паприка — 0,5 чайной ложки,
  • Соль — 1 чайная ложка,
  • Молотый чёрный перец — 1 чайная ложка,
  • Лимон — 1 штука,
  • Сливочное масло — 60 г.

И вот как приготовить это блюдо:

  1. Нагрейте духовку до 200 °C. Подготовьте противень, покрыв его фольгой. Разместите свиную вырезку на фольге.
  2. Смажьте мясо оливковым маслом. Посыпьте его паприкой, солью и перцем. Полейте лимонным соком.
  3. Нарежьте сливочное масло на тонкие ломтики и равномерно распределите их поверх мяса. Плотно заверните свинину в фольгу.
  4. Запекайте приготовленное блюдо примерно 30 минут. Затем распакуйте фольгу и продолжайте готовить еще 5-10 минут, чтобы мясо приобрело золотистый цвет.

Подавайте свинину со сливочным маслом в фольге горячей. Она отлично сочетается с картофельным пюре, овощами или свежей зеленью. Наслаждайтесь сочным и ароматным результатом приготовления этого блюда, которое наверняка понравится всем гурманам и ценителям свинины!

УНИКАЛЬНАЯ СВИНАЯ ВЫРЕЗКА СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ. Нежное и Сочное Мясо в Духовке | Сытный Дом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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