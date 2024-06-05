Свинина, запечённая со сливочным маслом: из небольшого количества ингредиентов получается шикарное блюдо

Свинина со сливочным маслом в фольге: вкусный ужин с минимумом усилий

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина, запечённая в фольге с добавлением сливочного масла, приобретает великолепный вкус и текстуру. Благодаря этому методу приготовления мясо остается сочным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список ингредиентов для приготовления этого блюда:

Свиная вырезка — 1 кг,

Оливковое масло — 1 столовая ложка,

Молотая паприка — 0,5 чайной ложки,

Соль — 1 чайная ложка,

Молотый чёрный перец — 1 чайная ложка,

Лимон — 1 штука,

Сливочное масло — 60 г.

И вот как приготовить это блюдо:

Нагрейте духовку до 200 °C. Подготовьте противень, покрыв его фольгой. Разместите свиную вырезку на фольге. Смажьте мясо оливковым маслом. Посыпьте его паприкой, солью и перцем. Полейте лимонным соком. Нарежьте сливочное масло на тонкие ломтики и равномерно распределите их поверх мяса. Плотно заверните свинину в фольгу. Запекайте приготовленное блюдо примерно 30 минут. Затем распакуйте фольгу и продолжайте готовить еще 5-10 минут, чтобы мясо приобрело золотистый цвет.

Подавайте свинину со сливочным маслом в фольге горячей. Она отлично сочетается с картофельным пюре, овощами или свежей зеленью. Наслаждайтесь сочным и ароматным результатом приготовления этого блюда, которое наверняка понравится всем гурманам и ценителям свинины!