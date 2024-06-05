Свинина, запечённая со сливочным маслом: из небольшого количества ингредиентов получается шикарное блюдо

Свинина, запечённая в фольге с добавлением сливочного масла, приобретает великолепный вкус и текстуру. Благодаря этому методу приготовления мясо остается сочным и ароматным.
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Вот список ингредиентов для приготовления этого блюда:
Свиная вырезка — 1 кг,
Оливковое масло — 1 столовая ложка,
Молотая паприка — 0,5 чайной ложки,
Соль — 1 чайная ложка,
Молотый чёрный перец — 1 чайная ложка,
Лимон — 1 штука,
Сливочное масло — 60 г.
И вот как приготовить это блюдо:
Нагрейте духовку до 200 °C. Подготовьте противень, покрыв его фольгой. Разместите свиную вырезку на фольге.
Смажьте мясо оливковым маслом. Посыпьте его паприкой, солью и перцем. Полейте лимонным соком.
Нарежьте сливочное масло на тонкие ломтики и равномерно распределите их поверх мяса. Плотно заверните свинину в фольгу.
Запекайте приготовленное блюдо примерно 30 минут. Затем распакуйте фольгу и продолжайте готовить еще 5-10 минут, чтобы мясо приобрело золотистый цвет.
Подавайте свинину со сливочным маслом в фольге горячей. Она отлично сочетается с картофельным пюре, овощами или свежей зеленью. Наслаждайтесь сочным и ароматным результатом приготовления этого блюда, которое наверняка понравится всем гурманам и ценителям свинины!
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