Едим и худеем! Овсянка с ягодами и семенами чиа с добавлением орехов: сытно и полезно
Овсянка с семенами чиа и ягодами: порадуйте себя
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Овсянка с ягодами и семенами чиа — это простое в приготовлении блюдо, в котором есть такие ягоды, как малина, клубника, черника, а также кешью, миндаль и грецкие орехи.
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Ингредиенты
- 1/2 столовой ложки миндаля
- 1/2 столовой ложки кешью
- 5 столовых ложек молока
- 2 столовые ложки малины
- 4 столовые ложки овсяных хлопьев
- 2 чайные ложки кленового сиропа
- 1/2 столовой ложки грецких орехов
- 5 столовых ложек ванильного йогурта
- 2 столовые ложки клубники
- 2 столовые ложки черники
- 2 столовые ложки семян чиа
Приготовление
- Смешайте в миске семена чиа, молоко вместе с овсяными хлопьями и оставьте смесь на некоторое время.
- Нарежьте малину, миндаль, чернику клубнику, кешью.
- Полейте кашу йогуртом, кленовым сиропом, затем украсьте нарезанными ягодами и орехами. Накройте миску и поставьте на ночь в холодильник.
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