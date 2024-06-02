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Едим и худеем! Овсянка с ягодами и семенами чиа с добавлением орехов: сытно и полезно

Овсянка с семенами чиа и ягодами: порадуйте себя

1:03
Еда

Овсянка с ягодами и семенами чиа — это простое в приготовлении блюдо, в котором есть такие ягоды, как малина, клубника, черника, а также кешью, миндаль и грецкие орехи.

Овсянка с семенами чиа и ягодами: порадуйте себя
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 столовой ложки миндаля
  • 1/2 столовой ложки кешью
  • 5 столовых ложек молока
  • 2 столовые ложки малины
  • 4 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 2 чайные ложки кленового сиропа
  • 1/2 столовой ложки грецких орехов
  • 5 столовых ложек ванильного йогурта
  • 2 столовые ложки клубники
  • 2 столовые ложки черники
  • 2 столовые ложки семян чиа

Приготовление

  1. Смешайте в миске семена чиа, молоко вместе с овсяными хлопьями и оставьте смесь на некоторое время.
  2. Нарежьте малину, миндаль, чернику клубнику, кешью.
  3. Полейте кашу йогуртом, кленовым сиропом, затем украсьте нарезанными ягодами и орехами. Накройте миску и поставьте на ночь в холодильник.
Завтрак для тех, кто ЛЮБИТ ПОСПАТЬ ПОДОЛЬШЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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