Едим и худеем! Овсянка с ягодами и семенами чиа с добавлением орехов: сытно и полезно

Овсянка с семенами чиа и ягодами: порадуйте себя

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка с ягодами и семенами чиа — это простое в приготовлении блюдо, в котором есть такие ягоды, как малина, клубника, черника, а также кешью, миндаль и грецкие орехи.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 столовой ложки миндаля

1/2 столовой ложки кешью

5 столовых ложек молока

2 столовые ложки малины

4 столовые ложки овсяных хлопьев

2 чайные ложки кленового сиропа

1/2 столовой ложки грецких орехов

5 столовых ложек ванильного йогурта

2 столовые ложки клубники

2 столовые ложки черники

2 столовые ложки семян чиа

Приготовление

Смешайте в миске семена чиа, молоко вместе с овсяными хлопьями и оставьте смесь на некоторое время. Нарежьте малину, миндаль, чернику клубнику, кешью. Полейте кашу йогуртом, кленовым сиропом, затем украсьте нарезанными ягодами и орехами. Накройте миску и поставьте на ночь в холодильник.