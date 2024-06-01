Любите перекусить вкусными бутербродиками? Предлагаем полезный тост с маскарпоне и тушёными черри

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Тост с маскарпоне и помидорами: перекус на завтрак

0:40
Еда

Тост с маскарпоне и помидорами наверняка не оставит никого равнодушным. Этот полезный и вкусный перекус вам никогда не надоест. 

Тост с маскарпоне и помидорами: перекус на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 4 ломтика цельнозернового хлеба
  • 6 столовых ложек сыра маскарпоне
  • Соль по необходимости
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чашки помидоров черри
  • 2 столовые ложки сливочного масла

Приготовление

Поджарьте хлеб на сливочном масле. Затем на сковороде потушите помидоры черри на оливковом масле. Намажьте на тост сыр маскарпоне, выложите помидоры черри поверх сыра, посыпав щепоткой соли.

Хорошее утро - Тосты с маскарпоне и грушей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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