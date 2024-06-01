Любите перекусить вкусными бутербродиками? Предлагаем полезный тост с маскарпоне и тушёными черри

Тост с маскарпоне и помидорами наверняка не оставит никого равнодушным. Этот полезный и вкусный перекус вам никогда не надоест.
Поджарьте хлеб на сливочном масле. Затем на сковороде потушите помидоры черри на оливковом масле. Намажьте на тост сыр маскарпоне, выложите помидоры черри поверх сыра, посыпав щепоткой соли.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.