Знаменитая индийская смесь специй гарам масала: что входит в состав и как собрать купаж самому

Как приготовить дома индийскую приправу гарам масала

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикантная, пряная и ароматная смесь специй гарам масала используется в индийской кухне при приготовлении тушёных блюд и карри. Предлагаем вам разнообразить своё меню с помощью этого азиатского купажа.

Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 столовая ложка семян кориандра

1 столовая ложка семян тмина

1 чайная ложка чёрного перца горошком

1/2 чайной ложки гвоздики

1/2 чайной ложки семян кардамона

2 сушёных лавровых листа

1-3 сушёных красных перца чили

1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха

Приготовление

Слегка поджарьте специи на среднем огне на сухой сковороде. Измельчите в блендере. Переложите в герметичный контейнер.