Знаменитая индийская смесь специй гарам масала: что входит в состав и как собрать купаж самому
Как приготовить дома индийскую приправу гарам масала
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Пикантная, пряная и ароматная смесь специй гарам масала используется в индийской кухне при приготовлении тушёных блюд и карри. Предлагаем вам разнообразить своё меню с помощью этого азиатского купажа.
Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 столовая ложка семян кориандра
- 1 столовая ложка семян тмина
- 1 чайная ложка чёрного перца горошком
- 1/2 чайной ложки гвоздики
- 1/2 чайной ложки семян кардамона
- 2 сушёных лавровых листа
- 1-3 сушёных красных перца чили
- 1/2 чайной ложки тёртого мускатного ореха
Приготовление
Слегка поджарьте специи на среднем огне на сухой сковороде. Измельчите в блендере. Переложите в герметичный контейнер.
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ГАРАМ МАСАЛА- Самая Важная Индийская Специя