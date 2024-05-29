Хотите чего-то необычного в качестве намазки на хлеб? Приготовьте домашнее масло из орехов пекан
Простое домашнее масло из орехов пекан: рецепт
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Гладкое, сливочное масло из орехов пекан отлично подходит для перекусов. Но вы также можете попробовать его с пирогами, овощами на гриле или печёным картофелем.
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 чашки орехов пекан
- Морская соль
- Молотая корица
Приготовление
- В большой сковороде поджарьте орехи пекан на среднем огне в течение 4–8 минут.
- В блендере измельчите орехи пекан. Не позволяйте смеси нагреться слишком сильно, так как это может привести к отделению натуральных масел.
- Приправьте масло по вкусу морской солью и молотой корицей, затем перелейте в небольшую баночку. Храните ореховое масло в холодильнике около месяца.
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