Хотите чего-то необычного в качестве намазки на хлеб? Приготовьте домашнее масло из орехов пекан

Простое домашнее масло из орехов пекан: рецепт

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Гладкое, сливочное масло из орехов пекан отлично подходит для перекусов. Но вы также можете попробовать его с пирогами, овощами на гриле или печёным картофелем.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки орехов пекан

Морская соль

Молотая корица

Приготовление

В большой сковороде поджарьте орехи пекан на среднем огне в течение 4–8 минут. В блендере измельчите орехи пекан. Не позволяйте смеси нагреться слишком сильно, так как это может привести к отделению натуральных масел. Приправьте масло по вкусу морской солью и молотой корицей, затем перелейте в небольшую баночку. Храните ореховое масло в холодильнике около месяца.