Лёгкий салат из спаржи, моркови, зелени, ягод и орехов кешью: вкусное летнее блюдо
Салат из фруктов и овощей: лёгкое летнее блюдо
0:47
Попробуйте вкусный летний салат из овощей и фруктов, в нём много витаминов и антиоксидантов.
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 250 г спаржи, нарезанной небольшими кусочками
- 2 чашки тонко нарезанной моркови
- 8 чашек смеси салатной зелени
- 1 чашка нарезанной клубники
- 1 чашка черники
- 1/2 стакана бальзамического уксуса
- 1 чашка раскрошенного козьего сыра или сыра фета
- 1/2 стакана поджаренных орехов кешью
Приготовление
- Бланшируйте в кипящей воде спаржу и морковь.
- Смешайте салатную зелень, клубнику и бланшированные овощи в большой миске. Добавьте заправку, хорошо перемешайте.
- Сверху посыпьте сыром и кешью.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Как вкусно и быстро приготовить спаржу