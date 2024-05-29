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Лёгкий салат из спаржи, моркови, зелени, ягод и орехов кешью: вкусное летнее блюдо

Салат из фруктов и овощей: лёгкое летнее блюдо

0:47
Еда

Попробуйте вкусный летний салат из овощей и фруктов, в нём много витаминов и антиоксидантов.

Салат из фруктов и овощей: лёгкое летнее блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 250 г спаржи, нарезанной небольшими кусочками
  • 2 чашки тонко нарезанной моркови
  • 8 чашек смеси салатной зелени
  • 1 чашка нарезанной клубники
  • 1 чашка черники
  • 1/2 стакана бальзамического уксуса
  • 1 чашка раскрошенного козьего сыра или сыра фета
  • 1/2 стакана поджаренных орехов кешью

Приготовление

  1. Бланшируйте в кипящей воде спаржу и морковь.
  2. Смешайте салатную зелень, клубнику и бланшированные овощи в большой миске. Добавьте заправку, хорошо перемешайте.
  3. Сверху посыпьте сыром и кешью.
Как вкусно и быстро приготовить спаржу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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