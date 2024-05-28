Вкусный шоколадный бисквит, который не надо выпекать: легко и просто, дети будут в восторге

Шоколадный бисквит без выпечки: пошаговый рецепт

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт шоколадного бисквита без выпечки. Дроблёное печенье и поджаренные орехи, смоченные шоколадным сиропом, придают этому вкусному шоколадному бисквиту немного хрусткости.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

400 г измельчённого печенья

100 г сахара

75 г сливочного масла

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

60 г измельчённого шоколада

1/2 стакана грецких орехов

1/2 стакана несладкого какао-порошка

1/2 стакана воды

1/2 стакана свежих сливок

Приготовление

Нагрейте масло в сковороде и поджарьте грецкие орехи в течение нескольких минут. Перемешайте, а затем переложите в миску. Добавьте раскрошенное печенье. Для приготовления сиропа возьмите кастрюлю и добавьте в неё половину сахара, какао-порошок и воду. На среднем огне помешивайте смесь до полного растворения сахара. Теперь добавьте половину сливочного масла и ещё раз перемешайте, пока масло не растворится. Дайте покипеть около 6-7 минут. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Оставьте его в стороне, чтобы он немного остыл. Теперь возьмите миску со смесью печенья и добавьте в неё оставшийся сахар и оставшуюся масляную смесь. Смажьте форму для запекания маслом. Вылейте смесь в форму, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на полчаса. Возьмите шоколад, нарежьте и переложите в миску. В кастрюлю добавьте свежие сливки и доведите до кипения. Вылейте кипящие сливки на шоколад, хорошо перемешайте. Достаньте бисквит из холодильника и полейте сверху приготовленной шоколадно-сливочной смесью. Теперь снова поставьте в холодильник на ночь, чтобы он застыл. Затем нарежьте небольшими кубиками.