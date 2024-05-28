Вкусный шоколадный бисквит, который не надо выпекать: легко и просто, дети будут в восторге

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Шоколадный бисквит без выпечки: пошаговый рецепт

2:01
Еда

Предлагаем вам рецепт шоколадного бисквита без выпечки. Дроблёное печенье и поджаренные орехи, смоченные шоколадным сиропом, придают этому вкусному шоколадному бисквиту немного хрусткости.

Шоколадный бисквит без выпечки: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 400 г измельчённого печенья
  • 100 г сахара
  • 75 г сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 60 г измельчённого шоколада
  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 1/2 стакана несладкого какао-порошка
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана свежих сливок

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сковороде и поджарьте грецкие орехи в течение нескольких минут. Перемешайте, а затем переложите в миску. Добавьте раскрошенное печенье. 
  2. Для приготовления сиропа возьмите кастрюлю и добавьте в неё половину сахара, какао-порошок и воду. На среднем огне помешивайте смесь до полного растворения сахара. Теперь добавьте половину сливочного масла и ещё раз перемешайте, пока масло не растворится. Дайте покипеть около 6-7 минут. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Оставьте его в стороне, чтобы он немного остыл. Теперь возьмите миску со смесью печенья и добавьте в неё оставшийся сахар и оставшуюся масляную смесь.
  3. Смажьте форму для запекания маслом. Вылейте смесь в форму, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на полчаса.
  4. Возьмите шоколад, нарежьте и переложите в миску. В кастрюлю добавьте свежие сливки и доведите до кипения. Вылейте кипящие сливки на шоколад, хорошо перемешайте. 
  5. Достаньте бисквит из холодильника и полейте сверху приготовленной шоколадно-сливочной смесью. Теперь снова поставьте в холодильник на ночь, чтобы он застыл. Затем нарежьте небольшими кубиками.
ГОТОВЛЮ ТОЛЬКО ТАК!! БЕЗ МИКСЕРА за 5 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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