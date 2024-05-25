Аппетитный и очень вкусный завтрак: смузи-боул со специями, черникой, цветной капустой и гречневой гранолой

Смузи-боул со специями и черникой: рецепт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда в смузи-боулах могут содержаться тонны сахара. Ситуацию спасает добавление замороженной цветной капусты, которая увеличивает объём смузи.

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Пищевая ценность

325 кал

5,5 г жиров (1 г насыщенных)

357 мг натрия

52 г углеводов

10 г клетчатки

29 г сахара (0 г добавленного сахара)

Ингредиенты

Замороженная черника

1 банан, нарезанный и замороженный

Замороженная цветная капуста

Миндальное молоко

3 столовые ложки горохового протеина (ванильного или обычного)

1 чайная ложка семян льна

1/4 чайной ложки молотой корицы

1/8 чайной ложки молотого имбиря

Свежие ягоды и гречневая гранола для подачи

Приготовление

В блендере измельчите все ингредиенты до получения однородной массы, добавляя понемногу миндальное молоко. Перелейте в миску и украсьте свежими ягодами и гречневой гранолой.