Аппетитный и очень вкусный завтрак: смузи-боул со специями, черникой, цветной капустой и гречневой гранолой
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
1:07
Иногда в смузи-боулах могут содержаться тонны сахара. Ситуацию спасает добавление замороженной цветной капусты, которая увеличивает объём смузи.
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Пищевая ценность
- 325 кал
- 5,5 г жиров (1 г насыщенных)
- 357 мг натрия
- 52 г углеводов
- 10 г клетчатки
- 29 г сахара (0 г добавленного сахара)
Ингредиенты
- Замороженная черника
- 1 банан, нарезанный и замороженный
- Замороженная цветная капуста
- Миндальное молоко
- 3 столовые ложки горохового протеина (ванильного или обычного)
- 1 чайная ложка семян льна
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 1/8 чайной ложки молотого имбиря
- Свежие ягоды и гречневая гранола для подачи
Приготовление
В блендере измельчите все ингредиенты до получения однородной массы, добавляя понемногу миндальное молоко. Перелейте в миску и украсьте свежими ягодами и гречневой гранолой.
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Шоколадный Смузи Боул на завтрак!