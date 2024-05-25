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Аппетитный и очень вкусный завтрак: смузи-боул со специями, черникой, цветной капустой и гречневой гранолой

Смузи-боул со специями и черникой: рецепт

1:07
Еда

Иногда в смузи-боулах могут содержаться тонны сахара. Ситуацию спасает добавление замороженной цветной капусты, которая увеличивает объём смузи. 

Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пищевая ценность

  • 325 кал
  • 5,5 г жиров (1 г насыщенных)
  • 357 мг натрия
  • 52 г углеводов
  • 10 г клетчатки
  • 29 г сахара (0 г добавленного сахара)

Ингредиенты

  • Замороженная черника
  • 1 банан, нарезанный и замороженный
  • Замороженная цветная капуста
  • Миндальное молоко
  • 3 столовые ложки горохового протеина (ванильного или обычного)
  • 1 чайная ложка семян льна
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 1/8 чайной ложки молотого имбиря
  • Свежие ягоды и гречневая гранола для подачи

Приготовление

В блендере измельчите все ингредиенты до получения однородной массы, добавляя понемногу миндальное молоко. Перелейте в миску и украсьте свежими ягодами и гречневой гранолой.

Шоколадный Смузи Боул на завтрак!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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