Тропический смузи из кокоса, манго и маракуйи с семенами чиа и ореховым молоком: такой напиток вам точно понравится
Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака
1:16
Если вы любите начинать свой день со смузи, но ненавидите звук блендера по утрам, то предлагаем вкусное решение.
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Пищевая ценность
- 255 кал
- 43 г углеводов
- 7 г клетчатки
- 27,5 г сахара (4 г добавленного сахара)
- 8 г жиров (3,5 г насыщенных жиров)
Ингредиенты
- 2 столовые ложки мелко натёртого кокоса
- 2 спелых манго, очистить и нарезать кусочками
- Замороженные кусочки маракуйи
- Молоко из кешью
- Кленовый сироп
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- Соль
- 2 столовые ложки семян чиа
Приготовление
- Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите кокос на небольшом противне, застеленном пергаментом. Запекайте около 3 минут. Остудите.
- В блендере пюрируйте манго, маракуйю, молоко, кленовый сироп, ваниль и соль.
- Поместите семена чиа в миску и добавьте фруктовое пюре. Охладите на ночь. Вмешайте кокос в смесь из чиа и фруктов, при необходимости корректируя консистенцию молоком.
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