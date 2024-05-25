Тропический смузи из кокоса, манго и маракуйи с семенами чиа и ореховым молоком: такой напиток вам точно понравится

Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите начинать свой день со смузи, но ненавидите звук блендера по утрам, то предлагаем вкусное решение.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пищевая ценность

255 кал

43 г углеводов

7 г клетчатки

27,5 г сахара (4 г добавленного сахара)

8 г жиров (3,5 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

2 столовые ложки мелко натёртого кокоса

2 спелых манго, очистить и нарезать кусочками

Замороженные кусочки маракуйи

Молоко из кешью

Кленовый сироп

1 чайная ложка экстракта ванили

Соль

2 столовые ложки семян чиа

Приготовление

Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите кокос на небольшом противне, застеленном пергаментом. Запекайте около 3 минут. Остудите. В блендере пюрируйте манго, маракуйю, молоко, кленовый сироп, ваниль и соль. Поместите семена чиа в миску и добавьте фруктовое пюре. Охладите на ночь. Вмешайте кокос в смесь из чиа и фруктов, при необходимости корректируя консистенцию молоком.