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Тропический смузи из кокоса, манго и маракуйи с семенами чиа и ореховым молоком: такой напиток вам точно понравится

Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака

1:16
Еда

Если вы любите начинать свой день со смузи, но ненавидите звук блендера по утрам, то предлагаем вкусное решение.

Тропический смузи с семенами чиа: вкусное решение для завтрака
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пищевая ценность

  • 255 кал
  • 43 г углеводов
  • 7 г клетчатки
  • 27,5 г сахара (4 г добавленного сахара)
  • 8 г жиров (3,5 г насыщенных жиров)

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки мелко натёртого кокоса
  • 2 спелых манго, очистить и нарезать кусочками
  • Замороженные кусочки маракуйи
  • Молоко из кешью
  • Кленовый сироп
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • Соль
  • 2 столовые ложки семян чиа

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 175 градусов. Разложите кокос на небольшом противне, застеленном пергаментом. Запекайте около 3 минут. Остудите.
  2. В блендере пюрируйте манго, маракуйю, молоко, кленовый сироп, ваниль и соль.
  3. Поместите семена чиа в миску и добавьте фруктовое пюре. Охладите на ночь. Вмешайте кокос в смесь из чиа и фруктов, при необходимости корректируя консистенцию молоком.
Смузи с чиа
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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