Лимонный манник: нежнейшая выпечка на кефире с тонким цитрусовым ароматом

Лимонный манник: одинаково вкусен и с горячим чаем, и с холодным молоком

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонный манник — это изысканное лакомство, идеально подходящее для начала дня приятным ароматом и освежающим вкусом лимона. Вы можете насладиться им в сочетании с горячими напитками или молоком.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления лимонного манника вам понадобятся следующие ингредиенты:

манная крупа (200 г),

кефир (250 мл),

лимон (1 штука),

яйцо (1 штука),

сахар (120 г),

разрыхлитель (1 чайная ложка),

сливочное масло (15 г),

сахарная пудра (по вкусу).

Приготовление

Смешайте манку с кефиром и оставьте на 1-1,5 часа при комнатной температуре. Ошпарьте лимон кипятком и используйте мелкую терку для снятия цедры с него. Очистите лимон от белых пленок и косточек, а затем измельчите лимонную мякоть в блендере. Взбейте яйцо с сахаром до однородной массы. Добавьте яично-сахарную смесь в манку с кефиром, а затем добавьте разрыхлитель, лимонную мякоть и цедру. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё смесь. Запекайте манник в предварительно разогретой духовке до 180 °C примерно 50-60 минут, пока он не приобретет золотистую корочку. Перед подачей посыпьте готовый манник сахарной пудрой по вкусу.

Вот и готов ваш лимонный манник! Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным десертом на завтраке или в любое другое время дня. Приятного аппетита!