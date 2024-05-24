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Лимонный манник: нежнейшая выпечка на кефире с тонким цитрусовым ароматом

Лимонный манник: одинаково вкусен и с горячим чаем, и с холодным молоком

1:42
Еда

Лимонный манник — это изысканное лакомство, идеально подходящее для начала дня приятным ароматом и освежающим вкусом лимона. Вы можете насладиться им в сочетании с горячими напитками или молоком.

Лимонный манник: одинаково вкусен и с горячим чаем, и с холодным молоком
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления лимонного манника вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • манная крупа (200 г),
  • кефир (250 мл),
  • лимон (1 штука),
  • яйцо (1 штука),
  • сахар (120 г),
  • разрыхлитель (1 чайная ложка),
  • сливочное масло (15 г),
  • сахарная пудра (по вкусу).

Приготовление

  1. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 1-1,5 часа при комнатной температуре.
  2. Ошпарьте лимон кипятком и используйте мелкую терку для снятия цедры с него. Очистите лимон от белых пленок и косточек, а затем измельчите лимонную мякоть в блендере.
  3. Взбейте яйцо с сахаром до однородной массы.
  4. Добавьте яично-сахарную смесь в манку с кефиром, а затем добавьте разрыхлитель, лимонную мякоть и цедру. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  5. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё смесь. Запекайте манник в предварительно разогретой духовке до 180 °C примерно 50-60 минут, пока он не приобретет золотистую корочку.
  6. Перед подачей посыпьте готовый манник сахарной пудрой по вкусу.

Вот и готов ваш лимонный манник! Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным десертом на завтраке или в любое другое время дня. Приятного аппетита!

ЛИМОННЫЙ МАННИК/ЛУЧШИЙ МАННИК В МИРЕ!Пышный и Вкусный Манник на Кефире. Рецепт манника.Lemon pie
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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