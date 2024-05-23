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Говядина, тушённая с картофелем в пиве: ароматное мясо, которое не может не получиться

Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью

1:43
Еда

Говядина, тушённая в пиве, получается очень ароматной и сочной, и отлично подойдёт для семейного ужина или обеда с друзьями.

Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для тушёной говядины в пиве (4 порции):

  • 300 г говяжьей вырезки,
  • 500 мл светлого пива,
  • 30 г сливочного масла,
  • 2 шт моркови,
  • 2 шт лука,
  • 6 шт картофеля.

Приготовление

  1. Нарежьте говяжью вырезку ломтиками, отбейте их молотком, посолите, поперчите и посыпьте мелко рубленным лавровым листом. Положите говядину в маленькую посуду, залейте стаканом светлого пива и оставьте на несколько часов в холодном месте.
  2. Через несколько часов достаньте говядину из пива, обсушите и посыпьте столовой ложкой муки.
  3. Растопите сливочное масло в посуде для запекания и обжарьте говядину с двух сторон на среднем огне в течение 4-6 минут, по 2-3 минуты с каждой стороны.
  4. Выньте мясо и подогрейте его. Обжарьте нарезанные морковь и лук в том же масле в течение 2,5 минут, помешивая 1-2 раза.
  5. Выложите слоями морковь, мясо и картофель в форму для запекания. Залейте половиной пива, в котором мариновалась говядина, и запекайте в закрытой посуде в духовке при среднем огне около 20 минут. Периодически помешивайте и добавляйте пиво по необходимости.

Подавайте тушёную говядину в пиве горячей, украшенной зеленью. Можно дополнить блюдо соусом на основе пива или зельц для придания особого вкуса и аромата. Приятного аппетита!

Мясо тушёное в пиве! Теперь вы знаете что приготовить на ужин!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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