Говядина, тушённая с картофелем в пиве: ароматное мясо, которое не может не получиться

Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина, тушённая в пиве, получается очень ароматной и сочной, и отлично подойдёт для семейного ужина или обеда с друзьями.

Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для тушёной говядины в пиве (4 порции):

300 г говяжьей вырезки,

500 мл светлого пива,

30 г сливочного масла,

2 шт моркови,

2 шт лука,

6 шт картофеля.

Приготовление

Нарежьте говяжью вырезку ломтиками, отбейте их молотком, посолите, поперчите и посыпьте мелко рубленным лавровым листом. Положите говядину в маленькую посуду, залейте стаканом светлого пива и оставьте на несколько часов в холодном месте. Через несколько часов достаньте говядину из пива, обсушите и посыпьте столовой ложкой муки. Растопите сливочное масло в посуде для запекания и обжарьте говядину с двух сторон на среднем огне в течение 4-6 минут, по 2-3 минуты с каждой стороны. Выньте мясо и подогрейте его. Обжарьте нарезанные морковь и лук в том же масле в течение 2,5 минут, помешивая 1-2 раза. Выложите слоями морковь, мясо и картофель в форму для запекания. Залейте половиной пива, в котором мариновалась говядина, и запекайте в закрытой посуде в духовке при среднем огне около 20 минут. Периодически помешивайте и добавляйте пиво по необходимости.

Подавайте тушёную говядину в пиве горячей, украшенной зеленью. Можно дополнить блюдо соусом на основе пива или зельц для придания особого вкуса и аромата. Приятного аппетита!