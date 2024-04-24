Вкусный рецепт в домашних условиях: гречка по-купечески

Вкусный рецепт гречки по-купечески

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка по-купечески — это вкусное и сытное блюдо, которое отличается изысканным вкусом и ароматом. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления гречки по купечески, который понравится как детям, так и взрослым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 1 стакан гречки

— 2 стакана воды

— 1 луковица

— 2 моркови

— 100 грамм грибов (шампиньоны или любые другие по вашему вкусу)

— 2 столовые ложки растительного масла

— Соль, перец, зелень по вкусу

Шаг 1: Приготовление гречки

1. Промойте гречку под проточной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

2. В кастрюле с толстым дном смешайте гречку с водой, добавьте немного соли и поставьте на средний огонь.

3. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте до готовности (около 20-25 минут).

Шаг 2: Приготовление начинки

1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, грибы нарежьте ломтиками.

2. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до золотистого цвета.

3. Добавьте морковь и грибы, обжаривайте на среднем огне до мягкости.

Шаг 3: Смешивание и подача

1. Готовую гречку выложите в большую миску, добавьте обжаренные овощи с грибами, перемешайте.

2. Посолите, поперчите по вкусу, посыпьте зеленью.

3. Подавайте гречку по купечески горячей, украшенной свежей зеленью.

Готово!