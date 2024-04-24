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Вкусный рецепт в домашних условиях: гречка по-купечески

Вкусный рецепт гречки по-купечески

1:40
Еда

Гречка по-купечески — это вкусное и сытное блюдо, которое отличается изысканным вкусом и ароматом. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт приготовления гречки по купечески, который понравится как детям, так и взрослым.

Вкусный рецепт гречки по-купечески
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:
— 1 стакан гречки
— 2 стакана воды
— 1 луковица
— 2 моркови
— 100 грамм грибов (шампиньоны или любые другие по вашему вкусу)
— 2 столовые ложки растительного масла
— Соль, перец, зелень по вкусу

Шаг 1: Приготовление гречки 
1. Промойте гречку под проточной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
2. В кастрюле с толстым дном смешайте гречку с водой, добавьте немного соли и поставьте на средний огонь.
3. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте до готовности (около 20-25 минут).

Шаг 2: Приготовление начинки
1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, грибы нарежьте ломтиками.
2. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до золотистого цвета.
3. Добавьте морковь и грибы, обжаривайте на среднем огне до мягкости.

Шаг 3: Смешивание и подача
1. Готовую гречку выложите в большую миску, добавьте обжаренные овощи с грибами, перемешайте.
2. Посолите, поперчите по вкусу, посыпьте зеленью.
3. Подавайте гречку по купечески горячей, украшенной свежей зеленью.

Готово!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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