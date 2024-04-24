Шишковое варенье из бабушкиной книги: вкус и польза на вашем столе

Лучший рецепт варенья из шишек

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот древний рецепт, переданный из поколения в поколение, не только радует глаз своим ярким цветом, но и хранит в себе все блага природы.

Фото: unsplash.com by Olia Gozha is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты.

— Шишки хвойных деревьев (лучше всего подойдут шишки сосны или ели) — 1 кг

— Сахар — 500 г

— Вода — 1 литр

— Лимон — 1 штука (для аромата)

Приготовление.

1. Шишки тщательно промойте под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь.

2. Положите шишки в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.

3. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите шишки около часа.

4. После этого выключите огонь и дайте настояться шишкам в теплой воде еще около часа.

5. Отцедите отвар через марлю или сито, чтобы избавиться от шишек.

6. В полученный отвар добавьте сахар, перемешайте и поставьте на огонь.

7. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите варенье до нужной густоты (обычно около часа).

8. Периодически помешивайте, чтобы избежать пригорания.

9. После того как варенье немного остынет, добавьте сок выжатого лимона для аромата.

Готовое шишковое варенье можно разлить по стеклянным банкам, закатать и хранить в прохладном месте. Это ароматное лакомство отлично подойдет как дополнение к чаю или кофе, а также станет прекрасным десертом к выпечке.