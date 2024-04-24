Соседи сбежались на запах: запеченная форель с грибами - рецепт, который стоит попробовать

Запеченная форель: лучший рецепт

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченная форель с грибами — это изысканное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей своим неповторимым вкусом и ароматом.

Фото: pixabay.com by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты.

— 1 форель (очищенная и вымытая)

— 200 грамм свежих грибов (например, шампиньоны)

— 1 луковица

— 2 зубчика чеснока

— Соль, перец, специи по вкусу

— 2 столовые ложки оливкового масла

— Свежие зелень (укроп, петрушка) для украшения

Инструкции.

1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Нарежьте лук и грибы кубиками, чеснок мелко нарежьте.

3. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и чеснок, обжаривайте все вместе до мягкости грибов.

4. Начините форель получившийся фаршом из грибов и лука. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.

5. Уложите форель на противень, предварительно покрытый фольгой или пергаментом.

6. Запекайте форель в духовке при 180 градусах около 20-25 минут, пока рыба не станет нежной и сочной.

7. Подавайте запеченную форель с грибами, украшенную свежей зеленью и ломтиками лимона для освежающего вкуса.