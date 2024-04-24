Соседи сбежались на запах: запеченная форель с грибами - рецепт, который стоит попробовать

Запеченная форель с грибами — это изысканное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей своим неповторимым вкусом и ароматом.
Ингредиенты.
— 1 форель (очищенная и вымытая)
— 200 грамм свежих грибов (например, шампиньоны)
— 1 луковица
— 2 зубчика чеснока
— Соль, перец, специи по вкусу
— 2 столовые ложки оливкового масла
— Свежие зелень (укроп, петрушка) для украшения
Инструкции.
1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Нарежьте лук и грибы кубиками, чеснок мелко нарежьте.
3. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы и чеснок, обжаривайте все вместе до мягкости грибов.
4. Начините форель получившийся фаршом из грибов и лука. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
5. Уложите форель на противень, предварительно покрытый фольгой или пергаментом.
6. Запекайте форель в духовке при 180 градусах около 20-25 минут, пока рыба не станет нежной и сочной.
7. Подавайте запеченную форель с грибами, украшенную свежей зеленью и ломтиками лимона для освежающего вкуса.
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