Удивите своего мужчину: рецепт курицы в медово-горчичном соусе

Как приготовить курицу в медово-горчичном соусе

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Дорогие дамы, если вы хотите удивить своего мужчину и порадовать его вкусные угощением, то этот рецепт курицы в медово-горчичном соусе станет настоящим открытием!

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это блюдо сочетает в себе сладость меда, остроту горчицы и нежность куриного мяса, создавая уникальный вкус, который точно понравится вашему мужчине.

Ингредиенты:

— 500 г куриного филе

— 3 столовые ложки меда

— 2 столовые ложки горчицы

— 2 столовые ложки соевого соуса

— 1 лимон

— 2 зубчика чеснока

— Соль, перец, зелень по вкусу

— Растительное масло для жарки

Приготовление.

1. Начнем с того, чтобы подготовить куриное филе. Нарежьте его на небольшие кусочки или полоски, посыпьте солью и перцем по вкусу.

2. В глубокой миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, выжатый сок лимона, прессованный чеснок и тщательно перемешайте все ингредиенты.

3. Обваляйте кусочки курицы в получившемся соусе, чтобы они хорошо пропитались.

4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки.

5. После того как курица приобретет аппетитный цвет, добавьте оставшийся соус из миски и тушите блюдо на медленном огне около 10-15 минут.

6. Подавайте курицу в медово-горчичном соусе, посыпанную свежей зеленью, с гарниром по вашему выбору — рисом, картофельным пюре или овощами.

Это блюдо точно удивит вашего мужчину своим изысканным вкусом и ароматом! Попробуйте приготовить курицу в медово-горчичном соусе и порадуйте своего любимого необычным ужином. Уверены, он будет приятно удивлен вашим кулинарным талантом!