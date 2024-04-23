Удивите своего мужчину: рецепт курицы в медово-горчичном соусе

Дорогие дамы, если вы хотите удивить своего мужчину и порадовать его вкусные угощением, то этот рецепт курицы в медово-горчичном соусе станет настоящим открытием!
Это блюдо сочетает в себе сладость меда, остроту горчицы и нежность куриного мяса, создавая уникальный вкус, который точно понравится вашему мужчине.
Ингредиенты:
— 500 г куриного филе
— 3 столовые ложки меда
— 2 столовые ложки горчицы
— 2 столовые ложки соевого соуса
— 1 лимон
— 2 зубчика чеснока
— Соль, перец, зелень по вкусу
— Растительное масло для жарки
Приготовление.
1. Начнем с того, чтобы подготовить куриное филе. Нарежьте его на небольшие кусочки или полоски, посыпьте солью и перцем по вкусу.
2. В глубокой миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, выжатый сок лимона, прессованный чеснок и тщательно перемешайте все ингредиенты.
3. Обваляйте кусочки курицы в получившемся соусе, чтобы они хорошо пропитались.
4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки.
5. После того как курица приобретет аппетитный цвет, добавьте оставшийся соус из миски и тушите блюдо на медленном огне около 10-15 минут.
6. Подавайте курицу в медово-горчичном соусе, посыпанную свежей зеленью, с гарниром по вашему выбору — рисом, картофельным пюре или овощами.
Это блюдо точно удивит вашего мужчину своим изысканным вкусом и ароматом! Попробуйте приготовить курицу в медово-горчичном соусе и порадуйте своего любимого необычным ужином. Уверены, он будет приятно удивлен вашим кулинарным талантом!
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