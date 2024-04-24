Узнайте, почему вам обязательно надо готовить цветную капусту! Это питательный и универсальный суперпродукт

В чём польза цветной капусты

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста — универсальный и очень полезный продукт, который важно обязательно включать в ежедневный рацион для улучшения пищеварения.

Фото: commons.wikimedia.org by Calliope is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одна чашка сырой цветной капусты содержит:

кальций (24 г) — для укрепления костей,

углеводы (5 г) — для энергии,

клетчатку (2 г) — для пищеварения,

фолат (61 г) — для роста клеток и тканей,

калий (320 мг),

белок (2 г) — для здоровья мышц,

витамин С (51 г) — для иммунитета,

витамин К (15 г) — для свёртывания крови,

витамин А — для здоровья глаз.

В цветной капусте много антиоксидантов, которые уменьшают повреждения свободными радикалами, тем самым снижая риск развития рака. Овощ также богат пищевыми волокнами, которые избавляют от запоров и выводят токсины из организма.

Кроме того, овощи семейства крестоцветных являются богатейшим источником глюкозинолатов, соединений, содержащих серу, важное питательное вещество, которое помогает предотвратить опухоли. Когда глюкозинолаты расщепляются, они высвобождают мирозиназу, фермент, который помогает вырабатывать различные метаболиты, защищающие ДНК, такие как сульфорафан.

Как и молоко, цветная капуста полезна для здоровья костей. Она содержит кальций, марганец и витамины С и К, которые защищают от переломов.

Этот универсальный овощ низкокалорийный, поэтому его стоит включать в рацион тем, кто стремится быстро снизить вес. Цветная капуста также является отличной альтернативой рису и картофелю, если у вас есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют есть слишком много углеводов, например, диабет, повышенный уровень холестерина и ожирение.

Цветную капусту можно подавать сырой, жареной, приготовленной на пару, в пюре или даже в пицце и салате.