Оригинальное и очень аппетитное блюдо кето-диеты: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки

Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Кето-диета довольно популярна среди поклонников ЗОЖ. Эта диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов основана на идее о том, что введение организма в кетоз поможет быстрее избавиться от жира. Кетоз — это метаболический процесс, который возникает, когда организму не хватает глюкозы (расщеплённой формы углеводов) для получения энергии.

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Когда эти запасы истощаются, организм прибегает к сжиганию жира для получения энергии. В результате этого процесса образуются кислоты, известные как кетоны, которые, по сути, являются альтернативным топливом для организма.

Помимо потери веса, сторонники кето-диеты также говорят, что диета помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Этот рецепт курицы и вафель соответствует всем требованиям кето-диеты: в блюде много жира. Вафли также полезнее обычных, поскольку сделаны из миндальной муки. Молотые семена льна, кокосовое молоко и кокосовое масло также повышают жирность.

Ингредиенты

Для курицы

4 средние куриные ножки с кожей

1/2 стакана миндальной муки

2 столовые ложки размягчённого сливочного масла или топлёного масла

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки паприки

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки морской соли

Чёрный молотый перец по вкусу

Для вафель

1 яйцо комнатной температуры

1/2 стакана миндальной муки

1/4 стакана молотых семян льна

1/8 стакана жирного кокосового молока

1 столовая ложка кокосового или сливочного масла, растопленного

3/4 чайной ложки порошка корицы

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки морской соли

Цедра 1/2 лимона

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой. Чтобы приготовить панировку для курицы, смешайте миндальную муку, орегано, паприку, чесночный порошок, соль и перец по вкусу. Смажьте голени размягчённым маслом, затем обваляйте в миндальной панировке. Запекайте голени в течение 45 минут. Тем временем разогрейте вафельницу. Смешайте в миске миндальную муку, молотые семена льна, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Отложите в сторону. Поместите яйцо, кокосовое молоко, кокосовое масло и цедру лимона в блендер и смешайте. Вылейте влажную смесь в смесь миндальной муки и перемешайте до однородного состояния. Выпекайте вафли. Подавайте вместе с ножками.