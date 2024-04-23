Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Состоялся анонс премьеры нового кроссовера Omoda C7. Его представят 28 апреля
Физик Шварц предлагает высушить стратосферу ради охлаждения Земли
Как правильно бланшировать капусту
Три основных фактора, влияющих на возможное изменение формы груди
Растения, устойчивые к засухе
Пассажирку нашли бездыханной во время перелета из США в Африку
Экс-капитан "Спартака" Глушаков рассказал, что он тратит только на памперсы 150 тысяч
Иосиф Пригожин о Никите Кологривом: "Он очень способен к хайпу"
Как накопить на мечту за год
Оригинальное и очень аппетитное блюдо кето-диеты: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки

Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки

2:57
Еда

Кето-диета довольно популярна среди поклонников ЗОЖ. Эта диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов основана на идее о том, что введение организма в кетоз поможет быстрее избавиться от жира. Кетоз — это метаболический процесс, который возникает, когда организму не хватает глюкозы (расщеплённой формы углеводов) для получения энергии.

Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Когда эти запасы истощаются, организм прибегает к сжиганию жира для получения энергии. В результате этого процесса образуются кислоты, известные как кетоны, которые, по сути, являются альтернативным топливом для организма.

Помимо потери веса, сторонники кето-диеты также говорят, что диета помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Этот рецепт курицы и вафель соответствует всем требованиям кето-диеты: в блюде много жира. Вафли также полезнее обычных, поскольку сделаны из миндальной муки. Молотые семена льна, кокосовое молоко и кокосовое масло также повышают жирность.

Ингредиенты

Для курицы

  • 4 средние куриные ножки с кожей
  • 1/2 стакана миндальной муки
  • 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла или топлёного масла
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • Чёрный молотый перец по вкусу

Для вафель

  • 1 яйцо комнатной температуры
  • 1/2 стакана миндальной муки
  • 1/4 стакана молотых семян льна
  • 1/8 стакана жирного кокосового молока
  • 1 столовая ложка кокосового или сливочного масла, растопленного
  • 3/4 чайной ложки порошка корицы
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • Цедра 1/2 лимона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Чтобы приготовить панировку для курицы, смешайте миндальную муку, орегано, паприку, чесночный порошок, соль и перец по вкусу. Смажьте голени размягчённым маслом, затем обваляйте в миндальной панировке. Запекайте голени в течение 45 минут.
  3. Тем временем разогрейте вафельницу. Смешайте в миске миндальную муку, молотые семена льна, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Отложите в сторону. Поместите яйцо, кокосовое молоко, кокосовое масло и цедру лимона в блендер и смешайте. Вылейте влажную смесь в смесь миндальной муки и перемешайте до однородного состояния. Выпекайте вафли. Подавайте вместе с ножками.
Кето-меню - рецепты из курицы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Эксперт Парфентьев: мошенники всё чаще используют схемы с использованием ОМС
Врач Мартынова разъяснила, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
Автоэксперт Колодочкин сообщил, что делать, если горит индикатор давления масла
Актриса Мария Кожевникова поздравила с днём рождения хоккеиста Вячеслава Фетисова
Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки
Толмачёв: обязательное страхование жилья в регионах не покроет ущерб от ЧС
Ученые назвали вероятные причины наступления апокалипсиса
Почему стоит посадить бархатцы
Ветеринары объяснили, чем опасен лишний вес у собаки
Тарасова призналась, что ненавидит ВАДА за их решение по русской девочке Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников