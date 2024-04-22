Изысканный рецепт: блины с нежным лососем + подсказка

Вкусный рецепт блинов с рыбой

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире кулинарии существует множество вариаций блинов, но сочетание тонких блинов с нежным лососем — это настоящий шедевр.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот рецепт идеально подходит для особенных случаев, когда вы хотите порадовать себя и своих близких изысканным ужином или завтраком. Давайте приготовим блины с рыбой вместе!

Ингредиенты:

1 кг свежего лосося (филе)

2 чашки муки

2 яйца

1/2 чашки молока

2 столовые ложки растительного масла

Соль и перец по вкусу

1 крупная луковица

Свежие зелень и лимонные дольки для подачи

Приготовление:

Шаг 1: Приготовление теста для блинов. В большой миске смешайте муку, яйца и молоко до получения гладкого теста. Добавьте растительное масло и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Дайте тесту отдохнуть в течение 30 минут.

Шаг 2: Приготовление начинки. Нарежьте лосось на небольшие кусочки. Почистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к обжаренному луку кусочки лосося и обжаривайте их до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3: Приготовление блинов. Разогрейте сковороду для блинов на среднем огне. Смажьте ее небольшим количеством масла. Налейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его, чтобы получился тонкий блин. Жарьте блин с одной стороны до золотистого цвета, затем переверните его и поджарьте с другой стороны. Повторите этот процесс с оставшимся тестом.

Шаг 4: Подача. Начинку из лосося равномерно распределите по блинам. Подавайте блины с рыбой горячими, украсив каждый блин свежей зеленью и лимонными дольками.

Подсказка:

Если вы хотите придать блинам особый вкус, добавьте в тесто немного тертого сыра, такого как пармезан или гауда.