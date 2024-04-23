Не уступают по вкусу боровикам и подосиновикам. Биолог Михаил Вишневский считает, что в России среди грибников нет культуры сбора сморчков и строчков

За сморчками… в яблоневый сад. Миколог Вишневский: пора на «тихую» весеннюю охоту

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Кандидат биологических наук, член экспертного совета Международной ассоциации по химико-токсикологическому и судебно-химическому анализу, миколог Михаил Вишневский рассказал Pravda. Ru, безопасны ли первые весенние грибы и как не отравиться ими при готовке.

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"Если мы говорим о территории России, все сморчки и сморчковые шапочки безопасны, их можно собирать совершенно спокойно, они не требуют предварительного отваривания. Среди строчков, а их прилично видов, как минимум четыре, некоторые опасны, некоторые — безопасны. К безопасным относится строчок гигантский. К опасным или потенциально опасным относится строчок обыкновенный. Монометилгидразин — это токсин строчков. При отваривании гидразин не разрушается, он термостабилен, но полностью выходит в отвар", — проводит грибной ликбез миколог.

Чтобы точно не ошибиться при выборе между сморчками и строчками — совет от специалиста.

"Сморчки, сморчковые шапочки, строчки почти никто не различает. Для большей безопасности я бы посоветовал весенним грибникам, особенно из мегаполисов, которые в грибах не очень разбираются, вообще всё подряд отваривать минут 10-15, а отвар сливать. Это позволит полностью обезвредить даже очень, очень токсичные строчки", — говорит Михаил Вишневский.

Специалист раскрыл секретные места, где в апреле можно набрать полную корзинку грибов.

"Сморчки- это лесные грибы. Хотя они очень любят и старые заброшенные яблоневые сады — там бывает прямо сморчковый клондайк. Встречаются сморчки, которые с удовольствием вырастают вокруг кострищ или вдоль тропинок. Строчки, а точнее, безопасный строчок гигантский, самый большой урожай дает там, где валяется много старых берез, есть упавшие стволы или старые березовые пни, которые уже начали гнить", — открывает секреты обитания весенних грибов специалист.

На "охоте" за грибами эксперт советует всегда руководствоваться простым принципом- точно знать, что кладёшь в корзину.