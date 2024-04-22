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Хрустящий летний зелёный салат с редисом и яичным соусом: получается очень вкусно

Рецепт зелёного салата с редиской

1:09
Еда

Вкусный гарнир можно приготовить всего за полчаса, попробуйте этот зелёный салат с редисом.

Рецепт зелёного салата с редиской
Фото: flickr.com by Cajsa Lilliehook is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Редис — это уникальный суперпродукт, обладающий целым рядом преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до защиты от хронических заболеваний.

Ингредиенты

  • 6 красных редисок, промытых и нарезанных тонкими ломтиками,
  • 3 больших яйца,
  • 8 чашек листьев салата ромэн, промытых,
  • 3/4 стакана оливкового масла,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 2 чайные ложки горчицы,
  • 2 чайные ложки красного винного уксуса,
  • 1/2 чайной ложки морской соли,
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Отварите яйца, очистите и отделите желтки от белков.
  2. Желтки протрите через сито в миску. Добавьте горчицу, уксус, лимонный сок, соль и перец. Постепенно добавьте масло, чтобы получилась кремовая эмульсия, похожая на майонез.
  3. Выложите салат и редис в салатницу. Полейте заправкой и перемешайте. 
Самый простой салат из редиса с зеленым луком
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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