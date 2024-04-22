Хрустящий летний зелёный салат с редисом и яичным соусом: получается очень вкусно
Рецепт зелёного салата с редиской
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Вкусный гарнир можно приготовить всего за полчаса, попробуйте этот зелёный салат с редисом.
Фото: flickr.com by Cajsa Lilliehook is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Редис — это уникальный суперпродукт, обладающий целым рядом преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до защиты от хронических заболеваний.
Ингредиенты
- 6 красных редисок, промытых и нарезанных тонкими ломтиками,
- 3 больших яйца,
- 8 чашек листьев салата ромэн, промытых,
- 3/4 стакана оливкового масла,
- 1 столовая ложка лимонного сока,
- 2 чайные ложки горчицы,
- 2 чайные ложки красного винного уксуса,
- 1/2 чайной ложки морской соли,
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
- Отварите яйца, очистите и отделите желтки от белков.
- Желтки протрите через сито в миску. Добавьте горчицу, уксус, лимонный сок, соль и перец. Постепенно добавьте масло, чтобы получилась кремовая эмульсия, похожая на майонез.
- Выложите салат и редис в салатницу. Полейте заправкой и перемешайте.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру