Хрустящий летний зелёный салат с редисом и яичным соусом: получается очень вкусно

Рецепт зелёного салата с редиской

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный гарнир можно приготовить всего за полчаса, попробуйте этот зелёный салат с редисом.

Фото: flickr.com by Cajsa Lilliehook is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Редис — это уникальный суперпродукт, обладающий целым рядом преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до защиты от хронических заболеваний.

Ингредиенты

6 красных редисок, промытых и нарезанных тонкими ломтиками,

3 больших яйца,

8 чашек листьев салата ромэн, промытых,

3/4 стакана оливкового масла,

1 столовая ложка лимонного сока,

2 чайные ложки горчицы,

2 чайные ложки красного винного уксуса,

1/2 чайной ложки морской соли,

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Отварите яйца, очистите и отделите желтки от белков. Желтки протрите через сито в миску. Добавьте горчицу, уксус, лимонный сок, соль и перец. Постепенно добавьте масло, чтобы получилась кремовая эмульсия, похожая на майонез. Выложите салат и редис в салатницу. Полейте заправкой и перемешайте.