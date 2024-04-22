Тонизирующий и согревающий имбирный чай: как приготовить полезный напиток правильно
Рецепт чая из корня имбиря: напиток для иммунитета
Имбирный чай относится к очень полезным напиткам. Он согревает, тонизирует, повышает иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина и нормализует давление, а также улучшает пищеварение.
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Очищать корень имбиря необязательно, это вопрос личных предпочтений. Если вы всё же решите оставить кожуру, обязательно промойте и тщательно почистите корень, чтобы удалить мусор.
Ингредиенты
- 1 корень имбиря,
- 4 стакана воды,
- 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма (по желанию),
- 1-2 столовые ложки мёда.
Приготовление
- Очистите корень имбиря и нарежьте его тонкими ломтиками.
- Добавьте в кастрюлю воду и кусочки имбиря. Доведите до кипения в течение 10 минут.
- Снимите с огня и процедите в чашку. Добавьте сок лайма и мёд.
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Как приготовить имбирный чай?
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру