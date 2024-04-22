Тонизирующий и согревающий имбирный чай: как приготовить полезный напиток правильно

Рецепт чая из корня имбиря: напиток для иммунитета

Имбирный чай относится к очень полезным напиткам. Он согревает, тонизирует, повышает иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина и нормализует давление, а также улучшает пищеварение.

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Очищать корень имбиря необязательно, это вопрос личных предпочтений. Если вы всё же решите оставить кожуру, обязательно промойте и тщательно почистите корень, чтобы удалить мусор.

Ингредиенты

1 корень имбиря,

4 стакана воды,

1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма (по желанию),

1-2 столовые ложки мёда.

Приготовление

Очистите корень имбиря и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте в кастрюлю воду и кусочки имбиря. Доведите до кипения в течение 10 минут. Снимите с огня и процедите в чашку. Добавьте сок лайма и мёд.