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Тонизирующий и согревающий имбирный чай: как приготовить полезный напиток правильно

Рецепт чая из корня имбиря: напиток для иммунитета

Еда

Имбирный чай относится к очень полезным напиткам. Он согревает, тонизирует, повышает иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина и нормализует давление,  а также улучшает пищеварение.

Рецепт чая из корня имбиря: напиток для иммунитета
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Очищать корень имбиря необязательно, это вопрос личных предпочтений. Если вы всё же решите оставить кожуру, обязательно промойте и тщательно почистите корень, чтобы удалить мусор.

Ингредиенты

  • 1 корень имбиря,
  • 4 стакана воды,
  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма (по желанию),
  • 1-2 столовые ложки мёда.

Приготовление

  1. Очистите корень имбиря и нарежьте его тонкими ломтиками.
  2. Добавьте в кастрюлю воду и кусочки имбиря. Доведите до кипения в течение 10 минут.
  3. Снимите с огня и процедите в чашку. Добавьте сок лайма и мёд. 
Как приготовить имбирный чай?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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